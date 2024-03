Elezioni Abruzzo, niente voto disgiunto

Il sistema elettorale in Abruzzo è diverso rispetto alla Sardegna perché non ci sarà il voto disgiunto: la scheda con il voto espresso per un candidato presidente e per una lista diversa da quelle a lui collegate sarà considerato nullo. L’Abruzzo è diviso in 4 circoscrizioni, che coincidono con le province (Teramo, L’Aquila, Chieti e Pescara) ed è possibile esprimere la propria preferenza solo per i candidati consiglieri presenti nella lista della circoscrizione di residenza. Se si vota solo un candidato Presidente, il voto non si estende alle liste ad esso collegate. Si può anche votare una lista e in questo caso il voto va in automatico anche al candidato Presidente ad essa collegato.

A cura di Redazione