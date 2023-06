Maggioranza assoluta nel Parlamento greco stando ai primi exit poll delle elezioni politiche in corso. Il partito Nuova democrazia del premier uscente, Kyriakos Mitsotakis, potrebbe ottenere la maggioranza assoluta con 158 seggi su 300. Lo riporta il portale greco Kathimerini. Syriza, invece, otterrebbe 45 seggi.

Secondo gli exit poll, Nuova democrazia otterrebbe tra il 40 e il 44% dei consensi, mentre Syriza tra il 16,1 e il 19,1%. Lo scarto tra i due partiti sarebbe quindi di oltre 20 punti percentuali. Seguono il Pasok (centrosinistra Movimento per il cambiamento) tra il 13,2 e l’11,2%, il Kke (partito comunista) tra l’8,5 e il 6,5%.

Syriza guidato da Tsipras avrebbe così 47 seggi. Sarebbero invece 33 i seggi del Partito Comunista di Grecia Kke e 20 quelli dell’ultranazionalista Spartiates. L’affluenza alle urne in Grecia è stata del 46,66%. Un dato decisamente in calo rispetto al 60,9% registrato nelle elezioni dello scorso 21 maggio.

Torna in parlamento il partito di estrema destra “Spartani” (Spartiates). “Dopo tanto tempo, una voce nazionalista sarà in Parlamento” commenta il presidente Vassilis Stigas il cui partito oscilla tra soglia di sbarramento del 3%, con il 4,7% dei voti. Se il risultato venisse confermato, il partito otterrebbe 12 seggi.

Dedica all’ex membro di Alba Dorata attualmente in carcere: “Vorrei ringraziare Ilias Kasidiaris per il suo importante aiuto, è stato il carburante che ci ha dato lo slancio per raggiungere questo risultato”. Kasidiaris si trova in carcere dove sta scontando una pena di 13 anni per aver partecipato a un’organizzazione criminale, il partito neonazista e oggi disciolto di Alba Dorata.

In base a una nuova legge elettorale che entrerà in vigore al prossimo scrutinio, il vincitore di una seconda votazione potrà ottenere un bonus fino a 50 seggi per ogni punto vinto oltre il 25%, motivo per il quale Mitsotakis è convinto di riuscire a conquistare la maggioranza necessaria per governare da solo.

“Stiamo aspettando i risultati. Sembra che ND garantisca una sicura autosufficienza. Questo ci fa sentire una responsabilità ancora maggiore nel soddisfare le aspettative dei cittadini che hanno mostrato la loro fiducia in Nuova Democrazia e Kyriakos Mitsotakis” si legge in una nota del partito. “I prossimi giorni non saranno giorni di festeggiamenti ma giorni di lavoro. Non abbiamo tempo da perdere” ha aggiunto.

seguono aggiornamenti

