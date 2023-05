Un tweet malriuscito, poi cancellato: le parole del Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che mette insieme calcio ed emergenza meteo indignano gli utenti. Si sa, Salvini è un grande tifoso del Milan: come tale, non rinuncia ad assistere ai match. Il tweet incriminato arriva proprio in un momento in cui – a detta del Ministro – si accavallano due eventi: il Milan che affronta gli avversari dell’Inter, che eliminano la squadra rossonera dalla Champions League, e l’emergenza meteo in Emilia-Romagna, una crisi meteo non da poco, visti gli ingenti danni e disagi che stanno colpendo la regione e quelle limitrofe.

Salvini non ci pensa su due volte e cinguetta:

“Cuore e impegno (e telefono che squilla di continuo) dedicati ai cittadini di Emilia e Romagna che lottano con acqua e fango. Un Milan senza cuore, grinta e idee non merita neanche un pensiero”.

Parole che destano sconcerto: il Vicepremier mette sullo stesso piano un’emergenza meteo e una partita di calcio? Dal Ministero arriva pronta la precisazione: “Il vicepremier costantemente in contatto con gli amministratori locali”, si legge in una nota.

Ma ormai il treno dell’indignazione social è già partito: “Ma si può cadere così in basso?”, si chiede Roberto Saviano, quando Salvini cancella il tweet incriminato. “Un po’ Ministro, un po’ ultras”, lo definisce Mara Carfagna. “Nubifragi e partite di calcio sullo stesso piano”, per la giornalista Marianna Aprile; “un post vergognoso” per il collega Paolo Berizzi.

Insomma, il Capitano, di solito abilissimo sui social, stavolta ha toppato.

