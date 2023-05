Sono sei le vittime e molti i dispersi nella provincia Forlì-Cesena a causa dell’ondata di maltempo che ha investito la Romagna con l’esondazione di 14 fiumi, allagamenti e frane. Persistono le piogge e l’allerta rossa. Preoccupazione a Bologna per il Ravone. Scuole chiuse e allerta arancione per Toscana e Marche. Cancellato il Gp di Formula 1 in programma a Imola il prossimo weekend, con la gara prevista domenica 21 maggio sul circuito Enzo e Dino Ferrari.

Musumeci: “In 50mila senza corrente elettrica”

“Sono 50mila gli utenti rimasti senza energia elettrica: 270 unità dell’Enel sono al lavoro per ripristinare il servizio che rimane legato alle condizioni atmosferiche, perché nelle cabine non si interviene se c’è presenza di acqua, come purtroppo continua ad esserci. Sono invece 100mila utenti mobili privi di servizio e 10mila utenti fissi. Il traffico ferroviario regionale è tutto bloccato, continua invece a funzionare il traffico sulle tratte nazionali e quello sull’alta velocità”, ha detto il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci.

La prefettura di Forlì-Cesena: 5 morti

Sale il bilancio delle vittime: i morti sono 5, conferma la Prefettura di Forlì-Cesena. Sono stati ritrovati, dai sommozzatori dei carabinieri, i due corpi senza vita di un uomo e una donna, in via Padulli nel quartiere Cava a Forlì. Le due vittime sono tra i dispersi segnalati nelle scorse ore.

Identificato il corpo trovato sulla spiaggia a Cesenatico: è di Palma Marinella Maraldi

É stato identificato il cadavere della donna trovata morta in spiaggia a Zadina. Si tratta di Palma “Marinella” Maraldi: la 60enne scomparsa durante la piena di questa notte a Ronta di Cesena. Era scesa nei campi a fronte di casa col marito Sauro Manuzzi. I due sono stati investiti dall’acqua. L’uomo era stato trovato vivo dai primi soccorritori ma era morto subito dopo, attorno alle 23:15 di ieri, per un malore conseguente allo sforzo compiuto per resistere alla fiumana e cercare di mettere i salvo sé stesso e la moglie. La donna è sta trascinata via. Questa mattina il cadavere della donna è stato rinvenuto in spiaggia a Zadina. Trascinata dai corsi d’acqua in piena fino al mare. Per identificarla è stato necessario l’intervento sul posto, coordinato da carabinieri e capitaneria di porto, da parte di un parente.

Le vittime di ieri

Sono uomo anziano a Forlì, probabilmente annegato al piano terra della sua casa, un settantenne nel Cesenate e una donna tedesca, trovata senza vita in spiaggia a Cesenatico. Migliaia le famiglie evacuate nella Regione, con strutture allagate e fiumi in piena o esondati. La protezione civile: “I soccorritori possono essere a rischio”. Il Comune di Bologna fa sapere che la viabilità è compromessa in molte zone della città metropolitana: “Invitiamo la popolazione a effettuare solo spostamenti realmente urgenti”. Migliaia gli evacuati. Diverse scuole chiuse; circolazione dei treni interrotta. Notte di paura nel Ravennate: a Faenza persone sui tetti e soccorsi in elicottero.

I fiumi esondati

“La situazione dei corsi d’acqua è gravissima; 14 i fiumi esondati, anche in più punti: Idice, Quaderna, Sillaro, Santerno, Senio, Lamone Marzeno, Montone, Savio, Pisciatello, Lavino, Gaiana, Ronco” – si legge in una nota della Regione Emilia Romagna.

“Diciannove i corsi d’acqua con superamenti del livello 3 della soglia idrometrica in alcune stazioni di rilevamento: Savena, Lamone, Sillaro, Senio, Savio, Marecchia, Pisciatello, Marzeno, Ausa, Uso, Montone, Voltre, Rubicone, Idice, Rabbi, Ronco, Sintria, Santerno e Quaderna” si legge nella nota.

“Allagamenti diffusi in 23 comuni, Bologna, Budrio, Molinella, Medicina, Castel San Pietro, Imola, Mordano, Conselice, Lugo, Massalombarda, Sant’Agata sul Santerno, Cotignola, Solarolo, Faenza, Castel Bolognese, Riolo Terme, Bagnacavallo, Forlì, Cesena, Cesenatico, Gatteo Mare, Gambettola, Savignano sul Rubicone, Riccione”. Resta altissima l’attenzione sul versante idrogeologico dell’Appennino forlivese-cesenate, bolognese e ravennate: complessivamente ci sono segnalazioni di oltre 250 dissesti in atto

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo