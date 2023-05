È allerta meteo in ben 13 regioni, almeno fino a domani. Una perturbazione rischia di portare piogge e rovesci su gran parte dello Stivale. In Emilia-Romagna, la Protezione civile ha dichiarato uno stato di allerta rossa, mentre le altre 12 regioni saranno in allerta gialla.

Si tratta di una serie di cicloni che imperverseranno per quasi tutto maggio. Il primo ciclone c’è stato a cavallo dell’inizio del mese, con piogge torrenziali associate all’alluvione in Emilia Romagna tra il 2 ed il 3. Da allora, il meteo non è mai migliorato in modo deciso, salvo durante lo scorso weekend. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, afferma che maggio resterà capriccioso, instabile e perturbato. Le previsioni al momento indicano almeno fino al 20 maggio una situazione quasi autunnale al Centro-Nord mentre al Sud potremmo avere anche fasi soleggiate.

Un’ondata di maltempo aveva già colpito l’Emilia-Romagna nei giorni scorsi. Ora la situazione si fa più critica per la città metropolitana di Bologna, ma anche in pianura, in collina e nel Ravennate. I corsi d’acqua del settore centro-orientale della Regione si prevede che saranno in piena. Per Matteo Lepore, sindaco di Bologna, è necessario un decreto legge speciale sull’emergenza dovuta al Maltempo che la scorsa settimana ha colpito l’area metropolitana e altre zone dell’Emilia-Romagna. Frattanto, la Città metropolitana di Bologna ha stanziato 2,7 milioni di euro per riparare le strade provinciali danneggiate nei giorni scorsi dalle piogge che hanno colpito il territorio. L’obiettivo è di intervenire il prima possibile, assegnando direttamente i lavori alle imprese.

Il sindaco di Ravenna e presidente della Provincia, Michele de Pascale chiede monitoraggi sugli alvei fluviali. Alle aziende romagnole colpite dall’alluvione dei giorni scorsi servono subito aiuti e risarcimenti: a chiederli al governo è la Cna, per voce di Dario Costantini, presidente nazionale, che insieme ai vertici dell’associazione territoriale e regionale si è recato in visita alle aziende della provincia di Ravenna danneggiate dal maltempo.

Il maltempo interesserà anche il resto dell’Italia, con allerta gialla in Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Trentino Alto Adige e Umbria. In Trentino, prevista neve. Da oggi e fino alle 16 di venerdì 12 maggio, in Calabria chiusa la Statale Sila-Mare. In Campania, prorogata l’allerta fino alle 16 di domani. In Puglia, ritardi nello svolgimento dei lavori agricoli, legati sempre alle piogge torrenziali, che impediscono il trapianto delle piante di pomodori.

