Il maltempo continua a flagellare l’italia e non accenna a migliorare per tutta la prossima settimana. Scatta l’allerta rossa in Emilia-Romagna per rischio idrogeologico. Emergenza diffusa in tutto il comune di Riccione, scuole chiuse a Cesena, Ravenna e Bologna, frane e evacuazioni nel Riminese. Nelle Marche, in Sicilia e in Campania è allerta. A Faenza sospese tutte le attività sportive previste all’interno di spazi comunali. Disagi alla circolazione.

Scuole chiuse – Il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, impegnato in un summit sul Maltempo in prefettura, ha annunciato nella sua pagina Facebook che le scuole a Cesena resteranno chiuse fino a giovedì. Situazione critica nel territorio, dove si segnalano allagamenti in alcuni punti della città, con i fiumi tutti in piena e con livelli pericolosamente in aumento. Problemi anche a Gambettola, Gatteo e Longiano a causa di alcuni straripamenti del torrente Rigossa. “Sono sempre piu’ numerose le strade allagate in tutta la citta’ e vi segnalano esondazioni di quasi tutti i corsi d’acqua e i fossi. Vi raccomando massima prudenza e di evitare ogni spostamento non assolutamente necessario” scrive Lattuca in un post Facebook.

Stesso discorso per il Comune di Ravenna e di Cervia che hanno previsto anche per domani la chiusura dei servizi educativi, delle scuole di ogni ordine e grado compresi i centri di istruzione e formazione professionale; dei centri di aggregazione giovanile, dei centri diurni per anziani e disabili e dei centri socio – occupazionali. E’ stata confermata anche la chiusura dei cimiteri e la sospensione dei mercati ambulanti.

Rimini e Riccione sott’acqua – Preoccupa la situazione nei Comuni. Lo fa sapere l’amministrazione sui social spiegando che “i sottopassi e i ponti sono tutti bloccati e non transitabili. Molte strade della città non sono percorribili. Gli agenti della Polizia locale e la Protezione civile stanno chiudendo i viali in condizioni maggiormente critiche ma è sconsigliato circolare in tutto il comune”. Sono in corso numerosi interventi di soccorso: in viale La Spezia i vigili del fuoco attorno a mezzogiorno hanno tratto in salvo due persone diversamente abili che rischiavano di annegare.

Per raggiungerle, spiegano dal Comune, hanno dovuto impiegare i gommoni e sono riusciti a salvarle in extremis. Diverse auto sono rimaste bloccate nei vari sottopassi della città. Si registrano numerosi allagamenti di garage e scantinati. Le chiamate ai centralini d’emergenza sono centinaia: i soccorritori le gestiranno tutte secondo il livello di urgenza. La Regione Emilia Romagna ha diramato l’allerta rossa per criticità idriche e idrogeologiche anche per tutta la giornata di domani.

Piena del fiume Misa – La polizia e i vigili urbani stanno monitorando i vari punti e ponti della città di Senigallia in provincia di Ancona, facendo allontanare cautelativamente passanti che si trovano nelle vicinanze del greto del corso d’acqua, preoccupate dell’evolversi della situazione del Misa, per evitare conseguenze da eventuali esondazioni. In questo momento non piove a Senigallia ed è spuntato anche qualche raggio di sole ma resta l’ordinanza del Comune di tenersi ai piani alti per evitare ogni pericolo da una eventuale uscita dall’alveo del Misa ingrossato dalle precipitazioni delle ultime ore e, in alcuni punti, è arrivato a circa 1 metro e mezzo dai ponti.

Prorogata allerta meteo in Campania – La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l’avviso di allerta meteo, attualmente in corso, di ulteriori 24 ore. Si prevedono ancora precipitazioni, da locali a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Permane il rischio idrogeologico con possibili ruscellamenti, allagamenti, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche e innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua.

Rimane anche il rischio frane e caduta massi, soprattutto nei territori particolarmente fragili. Resta l’allerta arancione in tutta la Campania ad esclusione delle zone 2 (Alto Volturno e Matese), 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro) dove comunque è presente un livello di criticità gialla e si prevedono temporali anche intensi con possibili fenomeni di dissesto idrogeologico.

Il rischio connesso a alla criticità Arancione prevede anche instabilità di versante con possibili colate di fango e frane, voragini per fenomeni di erosione, oltre agli allagamenti, allo scorrimento delle acque nelle sedi stradali e fenomeni di rigurgito delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse, ruscellamenti. Si raccomanda ai sindaci “di mantenere attivi i Centri Operativi Comunali (COC) e di attuare tutte le misure previste dai rispettivi piani comunali di protezione civile per prevenire, mitigare e contrastare il rischio idrogeologico e di prestare la massima attenzione anche alle comunicazioni da parte della Sala Operativa della Protezione civile”.

Giulio Pinco Caracciolo

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo