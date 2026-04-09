La crisi energetica che si irradia dal Golfo non è solo un episodio congiunturale, ma un banco di prova per la capacità dei sistemi economici aperti di reagire a shock geopolitici complessi. Il caso della Cambogia è emblematico: un Paese in crescita, integrato nei mercati regionali, ma ancora fragile sul piano della sicurezza energetica, oggi costretto a ricalibrare rapidamente forniture, alleanze e strumenti di politica pubblica.

La dipendenza strutturale dalle importazioni di carburanti raffinati rappresenta il punto di partenza. Phnom Penh ha costruito il proprio sviluppo senza una filiera completa di raffinazione, affidandosi a fornitori regionali come Thailandia e Vietnam e, in misura crescente, a hub globali come Singapore. Questa architettura, efficiente in tempi normali, diventa vulnerabile quando la crisi colpisce simultaneamente prezzi, logistica e disponibilità fisica delle risorse. Il conflitto nel Golfo ha infatti prodotto una compressione dell’offerta che va oltre il rincaro del greggio. Il deterioramento delle infrastrutture energetiche e le tensioni sullo Stretto di Hormuz hanno ridotto la prevedibilità delle forniture, inducendo molti Paesi asiatici a privilegiare il mercato interno.

Le restrizioni alle esportazioni introdotte da grandi attori regionali, in primis la Cina, hanno accelerato una dinamica di “nazionalizzazione” delle risorse energetiche che mette in difficoltà i Paesi più dipendenti dall’esterno. In questo contesto, la Cambogia non affronta solo un aumento dei costi, ma una ridefinizione della propria autonomia strategica. Il dato delle stazioni di servizio temporaneamente chiuse e la limitata capacità di stoccaggio – meno di un mese di riserve – evidenziano un problema di resilienza istituzionale prima ancora che economica. Qui emerge un tema centrale per ogni amministrazione moderna: la sicurezza energetica è parte integrante della sicurezza nazionale e richiede strumenti di pianificazione pubblica adeguati. La risposta cambogiana, tuttavia, non è priva di elementi positivi. L’apertura verso una maggiore diversificazione delle fonti, il ricorso a fornitori alternativi e il progetto della centrale LNG rappresentano tentativi concreti di ridurre la dipendenza lineare.

Ancora più rilevante è il rilancio dell’integrazione energetica regionale attraverso la ASEAN Power Grid, che potrebbe trasformare una vulnerabilità in un’opportunità di cooperazione. Da una prospettiva liberale ed europeista, questo passaggio è cruciale. Le crisi globali non si risolvono con il ripiegamento protezionistico, ma con più integrazione, regole condivise e investimenti in infrastrutture comuni. L’esperienza europea, pur con tutte le sue difficoltà, dimostra che mercati interconnessi e istituzioni sovranazionali possono attenuare gli shock e distribuire i rischi.

Il rischio opposto è quello di una frammentazione crescente, in cui l’energia diventa strumento di pressione geopolitica. In uno scenario del genere, anche economie dinamiche ma vulnerabili come quella cambogiana sarebbero costrette a muoversi in un contesto di competizione tra grandi potenze, con margini di autonomia sempre più ridotti. È qui che si inserisce una riflessione più ampia, che riguarda anche l’Europa. La sicurezza energetica non può essere disgiunta da una politica estera coerente e da un impegno a difesa dell’ordine internazionale. Il sostegno all’Ucraina e la sicurezza di Israele rientrano in questa logica: stabilità e diritto internazionale sono condizioni necessarie per mercati energetici funzionanti.

La crisi cambogiana, dunque, non è periferica. È un’anticipazione di ciò che accade quando le catene globali si spezzano e quando la politica torna a dominare sull’economia. La risposta non può essere il disimpegno, ma un rafforzamento delle istituzioni, della cooperazione e della capacità pubblica di governare la complessità.

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Riccardo Renzi