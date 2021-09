Non si fermano le aggressioni agli autisti dei mezzi pubblici di Roma da parte dei “no-mask”. Nella giornata di ieri un conducente di un autobus Atac della linea 213 è stato aggredito da un uomo che, di fronte alle richieste dell’autista, non ha voluto indossare la mascherina sul mezzo. Intimato di scendere dall’autobus, l’uomo, 50 anni, ha colpito il conducente, provocandogli diverse ferite. E’ accaduto in via della Robinie nel quartiere Centocelle di Roma. Il servizio del trasporto pubblico è stato interrotto per circa 45 minuti. Immediato l’intervento dei carabinieri, che hanno evitato la degenerazione del litigio. Identificato, il 50enne è stato denunciato.

Continui attacchi agli autisti dei mezzi pubblici

La settimana scorsa un conducente del bus Atac della linea 061, ad Acilia, è stato picchiato da un passeggero che ha anche lanciato sassi contro la vettura. Non sono stati ancora chiariti i motivi del gesto dell’uomo che poi si è dato alla fuga. Secondo alcuni racconti dei passeggeri, l’uomo, verso le 13.30 del 22 settembre, dopo aver attaccato l’autista, avrebbe preso a sassate il mezzo rompendo il vetro della vettura: L’autobus di linea era pieno di ragazzi di ritorno da scuola. L’autista Atac sarebbe sceso dal bus per proteggere passeggeri e mezzo dall’aggressore che aveva già iniziato una sassaiola verso lo 061 rompendo un finestrino. In corso le indagini per risalire all’identità dell’uomo dileguatosi. Arrivati sul posto, i Carabinieri e la Polizia Locale, hanno chiuso temporaneamente la strada per ascoltare i testimoni. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti, né le motivazioni dell’aggressione.

