In poche ore la bufera si è abbattuta su Enrico Montesano. Al centro della polemica scatenata sui social la maglietta nera della Decima Mas indossata dall’attore durante le prove di Ballando con le Stelle, programma Rai del sabato sera. Quelle immagini sono andate in onda e il giorno dopo sono rimbalzate su tutti i social. A nulla sono servite le scuse via social: “Sono profondamente dispiaciuto e amareggiato per quanto accaduto durante le prove del programma – ha scritto Montesano su Facebook – Sono un collezionista di maglie ho quella di Mao, dell’urss, ma non per questo ne condivido il pensiero. Non c’era in me nessuna intenzione di promuovere messaggi politici o apologia di fascismo da cui sono profondamente distante. Sono sempre stato un uomo libero e democratico. Credo nei valori della costituzione e mi scuso profondamente con chi si è sentito offeso e turbato. È stata un’ingenuità. Io col nazifascismo e tutti i totalitarismi non c’entro nulla e li disprezzo profondamente”.

La Rai è andata avanti e ha affidato a una nota la sua decisione di squalificare Montesano dal programma. “Quanto accaduto ieri sera a ‘Ballando con le stelle’ è inaccettabile – ha scritto in una nota la Rai – Resta inammissibile che un concorrente di un programma televisivo del servizio pubblico indossi una maglietta con un motto e un simbolo che rievocano una delle pagine più buie della nostra storia – si legge ancora nella nota – chiediamo scusa a tutti i telespettatori e, in particolare, a coloro che hanno pagato e sofferto in prima persona a causa del nazifascismo a cui proprio quella simbologia fa riferimento”. “E’ decisione, dunque, della Rai interrompere la partecipazione di Enrico Montesano alla trasmissione del sabato sera ‘Ballando con le stelle'”.

Ma Montesano non ci sta e minaccia conseguenze legali. “Avendo avuto notizia che la Rai vorrebbe disporre il mio allontanamento dal programma Ballando con le Stelle, dichiaro la mia assoluta buona fede e ricordo di essere stato un parlamentare di sinistra, in linea con la mia fede politica che non può essere certo accostata a quella fascista – ha scritto in un altro post su Facebook – Ho precisato che la maglietta da me indossata, che fa parte di una mia collezione da anni è in vendita pubblica nei negozi italiani senza che alcuno abbia mai pensato trattarsi di uno strumento di propaganda antidemocratica”.

“Ricordo che la maglietta contiene una frase di Gabriele D’Annunzio che è liberamente riprodotta anche nei libri di studio di letteratura italiana adottati nelle scuole – continua l’attore – Altresì aggiungo che la maglietta da me indossata è stata vista dai rappresentati della Rai sia durante le mie prove della prestazione artistica sia durante la registrazione della stessa, senza alcuna obiezione. Aggiungo che il materiale montato e messo poi in onda è stato ulteriormente esaminato dai rappresentati della Rai che non hanno minimamente dubitato della regolarità e della liceità delle immagini. Ho dato mandato all’avvocato Giorgio Assumma insieme al mio agente Settimio Colangelo di esaminare la situazione per tutelare al meglio la mia identità personale e la mia onorabilità”.

