I due sono sposati da 30 anni. Lui attore, regista e comico, lei la sua manager. Enrico Montesano e Maria Teresa Trisorio hanno due figli: Michele Enrico e Marco Valerio che hanno seguito le orme del padre in teatro. Si sono sposati nel 1992 e da allora la loro relazione è forte e duratura. Tutto sarebbe iniziato a Roma, in Via Veneto, dove i due si sarebbero scambiati il loro primo bacio, come riportano alcune riviste di gossip.

Prima di Teresa Trisorio Montesano è stato legato a Marina Spadaro, madre del primogenito Mattia nato il 12 giugno 1986. Poi il matrimonio con Tamara Moltrasio da cui sono nati Lavinia, Tommaso ed Oliver. Infine, nel 1992 il matrimonio con Teresa Trisorio.

Sul web sulla coppia circola un aneddoto raccontato dall’agenzia di stampa AdnKronos nel 1997: “Maria Teresa Trisorio, la bella moglie di Enrico Montesano, è convinta che negli studi di ”Fantastico’ volteggi un ‘menagramo’. Per esorcizzarlo, ha fatto cospargere con otto chili di sale le entrate dello studio e dei camerini utilizzati per il mega show del sabato sera. Per tre giorni, tra giovedì e sabato scorsi -apprende l’Adnkronos-, il personale dello studio del Teatro delle Vittorie è stato costretto a destreggiarsi tra sentieri di sale sparsi dall’affettuosa consorte del comico affinchè la malasorte lasciasse una volte per tutte lo studio televisivo della Rai”.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

