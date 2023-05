Aggredito dal branco all’uscita di scuola, ragazzino di 15 anni finisce in ospedale. E’ quanto accaduto nel primo pomeriggio di lunedì 15 maggio a Napoli, nel quartiere Vomero, dove in piazza Quattro Giornate il minore, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, sarebbe stato accerchiato prima e aggredito poi da un gruppo di almeno tre coetanei.

Uno di questi avrebbe aggredito il minore senza alcun apparente motivo colpendolo alla testa con un tirapugni. Soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Cto dei Colli Aminei, il 15enne è stato assistito dai medici e medicato (10 punti di sutura alla testa): non è in pericolo di vita ma l’aggressione è stata brutale e il giovane è sotto choc.

Si trovava in compagnia di alcuni amici quando è avvenuta l’aggressione. Erano da poco passate le 14 in piazza Quattro Giornate, a pochi metri dalla stazione della metropolitana, quando, dopo l’uscita di scuola, il 15enne è finito nel mirino del gruppo di coetanei. La vittima frequenta l‘istituto Giustino Fortunato che si trova alle spalle dello stadio Collana, in via Acitillo, non molto distante da dove è avvenuta l’aggressione.

Indagini in corso da parte dei carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’evento. Al vaglio le testimonianze dei giovani presenti oltre a quella della stessa vittima. Importanti potrebbero rivelarsi anche le immagini delle telecamere presenti nella piazza.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

