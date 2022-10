Alessandro lo aveva scritto sul suo quaderno, durante lo scorso anno scolastico: “Io sono vittima di episodi di bullismo”. Alessandro era il 13enne che si è tolto la vita, lanciandosi dal balcone di casa sua a Gragnano, in provincia di Napoli. Quelle parole sono state riportate dal quotidiano Il Mattino, quel quaderno dovrebbe risalire al passato anno scolastico, seconda media portata a termine con una brillante promozione con ottimi voti all’Istituto Roncalli dal 13enne.

Il ragazzino aveva scritto quelle parole in un tema sul bullismo. Non è stato ancora chiarito se qualcuno, prima di oggi, le avesse mai lette. Sarebbero state trovate dai genitori del 13enne sul suo quaderno proprio il giorno dopo della visita del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi a Gragnano. Anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha aperto l’anno scolastico parlando del tema del cyber-bullismo e facendo riferimento alla tragica vicenda del napoletano.

Per la morte di Alessandro sei le persone indagate: quattro minorenni e due maggiorenni, per istigazione al suicidio. Non è escluso che all’accusa non venga aggiunta anche quella per stalking. Si sta indagando e scavando nelle chat trovate sui telefonini del 13enne, della fidanzata e degli indagati. I genitori del ragazzo sono assistiti dagli avvocati Mario D’Apuzzo e Giulio Pepe. Sul caso indagano la Procura di Torre Annunziata e quella dei Minori di Napoli.

Quando la notizia della tragica morte si è diffusa, si era parlato inizialmente di un incidente domestico. La pista del cyberbullismo è emersa nel giro di poche ore. Si era parlato di gelosia: di un’ex fidanzata gelosa della nuova relazione di Alessandro che avrebbe scatenato una ritorsione feroce e minacciosa con altri ragazzini e ragazzi vicini a lei. Accuse e ipotesi naturalmente tutte da vagliare dagli inquirenti. “Era il nostro unico figlio”, hanno reclamato da subito Katia e Nello, i genitori del 13enne, che reclamano verità.

