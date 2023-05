Vasto incendio a Milano dove una esplosione, provocata da un camion che trasportava bombole di ossigeno, ha interessato più auto parcheggiate in strada (almeno quattro) e alcuni edifici, tra cui una farmacia e i primi piani di una palazzina. Il rogo, con la nube nera alzatasi in cielo e visibile anche a diversi chilometri di distanza, è avvenuto nella tarda mattinata di giovedì 11 maggio nella zona di Porta Romana, in pieno centro. L’esplosione è stata infatti registrata all’angolo tra via Pier Lombardo e via Vasari, a pochi passi da un istituto comprensivo paritario (materna ed elementare) di suore Mantellate, evacuata con i circa 300 piccoli alunni dai vigili del fuoco.

Al momento un primo, provvisorio, bilancio dell’esplosione è di quattro persone ferite, tra cui l’autista che guidava il camion di bombole d’ossigeno che è esploso. I cittadini – così come riporta l’agenzia Dire – scesi in strada testimoniano che l’autista del camion, 53 anni, si è accorto dell’esplosione imminente, è sceso dal mezzo e si è salvato la vita. Ha riportato ustioni a mano e gamba nel tentativo di domare le fiamme, poi si è allontanato rapidamente temendo il peggio. Sul posto tre ambulanze e due auto mediche di Areu, che per ora non hanno portato via nessuno.

Tra i feriti anche una suora di 89 anni trovata in strada, davanti alla scuola evacuata, con un leggero trauma cranico a causa di una caduta in seguito all’onda d’urto dell’esplosione. La donna è stata ospedalizzata in codice verde.

Esplosione in centro a Milano. Una scuola evacuata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco a lavoro con più squadre per domare il rogo e mettere in sicurezza i residenti presenti nella zona. Successivamente verranno effettuate verifiche agli edifici coinvolti dalle fiamme. Le forze dell’ordine hanno chiuso le strade circostanti.

“Sto andando adesso a vedere. È da escludere un attentato o cose del genere, è semplicemente un camioncino che trasportava bombole di ossigeno, al momento mi segnalano un ferito, pur grave, che credo sia l’autista, non ci sono altri danni ma sto andando a vedere adesso”. E’ quanto dichiara il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della cerimonia di consegna delle onorificenze all’ordine al merito della Repubblica italiana, a proposito del vasto incendio con esplosioni divampato oggi in zona Porta Romana.

seguono aggiornamenti

