Il generale Roberto Vannacci candidato con la Lega alle Europee spara a zero nell’intervista rilasciata a La Stampa. “Non vedo perché sia necessario dotarsi della patente di antifascista per esprimere le proprie opinioni. Rivendico anche la considerazione su Mussolini, che è uno statista come lo sono stati anche Cavour, Stalin e tutti gli uomini che hanno occupato posizioni di Stato: è la prima definizione di statista sul dizionario”.

Migliorare il rapporto con i leghisti del Nord Italia

Su come migliorare il rapporto con i leghisti del Nord Italia, Vannacci afferma: “Non c’è bisogno di porgere ramoscelli d’ulivo, perché io non ho mai sollevato alcun problema. Se qualcuno si è espresso negativamente nei miei confronti, lo capisco, fa parte di una fase, ma quando si tratterà di lavorare insieme spero si chiudano gli armadi del passato e si guardi al futuro”. E sui malumori nella Lega è convinto: “I mal di pancia chi ce li ha se li farà passare. Io sono un indipendente, non ho la tessera di partito ma ho i miei ideali che in larga parte coincidono con quelli della Lega“.

I leghisti prendono le distanze. Centinaio: “Vannacci non c’entra nulla con la Lega” Pesanti le reazioni soprattutto tra le opposizioni, dopo le prese di distanza di diversi leghisti nella giornata di venerdì. Tra questi, ribadisce la sua contrarietà al generale il senatore del Carroccio Gian Marco Centinaio, assicurando che non voterà per lui alle europee. “Voterò per uno della Lega – spiega -. E con me tanti altri. Massimiliano Fedriga ha detto la stessa cosa. C’è chi ha detto che Vannacci non c’entra nulla con noi. Vero”. E aggiunge: “Io sono antifascista ma anche anticomunista. Ho avuto un nonno picchiato dai fascisti a Pavia. La mia famiglia ha un’altra storia”.

Calenda: “Vannacci va benissimo per Salvini: tutto e niente”

Il leader di Azione Carlo Calenda sui social scrive: “Dunque Vannacci è candidato. Ho fatto un confronto con lui poche settimane fa. Vannacci va benissimo per Salvini. Sono tutto e sono niente, sono marketing e distintivo”.