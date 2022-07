Partono oggi gli Europei di Calcio Femminile. La tredicesima edizione della competizione, la decima sotto l’egida dell’UEFA. Il torneo si terrà in Inghilterra. L’Italia allenata da Milena Bertolini arriva appena un passo indietro alle Nazionali favorite anche se dovrà affrontare da subito un girone piuttosto molto duro. Le Azzurre, protagoniste di un movimento in crescita – dal primo luglio le calciatrici sono diventate atlete professioniste -, si sono conquistate spazio e curiosità tra appassionati, scettici e media grazie alle loro prestazioni, come agli ottimi Mondiali del 2019 disputati in Francia.

La prima partita, quella inaugurale, vedrà le padrone di casa dell’Inghilterra contro l’Austria. La Rai ha acquisito i diritti di tutto il Campionato europeo, trasmetterà tutte le partite tra Rai1, Rai Sport oltre che sulla piattaforma streaming Raiplay. UEFA Women’s EURO 2022 sarà interamente coperto anche da Sky sui canali Sky Sport Football, Sky Sport Uno, semifinali e finali anche su Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Il trofeo sarà assegnato il prossimo 31 luglio a Wembley.

La prima edizione del torneo risale al 1984, vinto dalla Svezia. Fino al 1995 alla fase finale arrivavano solo quattro squadre. Dal 1997 ci fu un allargamento a otto, dodici anni dopo a dodici squadre. L’edizione del 2017 ha visto sedici squadre partecipare. L’edizione del 2017 si è tenuta in Olanda. A vincere sono state proprio le padrone di casa. L’albo d’oro della competizione vede un dominio assoluto della Germania con otto edizioni, la Norvegia a due, un titolo per Svezia e Olanda.

L’Italia è tra le nazionali con il maggior numero di partecipazioni, undici su dodici, a pari merito con Norvegia e Svezia. Il piazzamento migliore è arrivato nelle edizioni del 1993 e del 1997: due secondi posti. Carolina Morace, storica attaccante azzurra, continua a detenere il record continentale di gol segnati tra qualificazioni e fasi finali agli europei di calcio femminile. Le Azzurre di Milena Bertolini esordiranno domenica 10 luglio contro la Francia. Le altre due squadre nel girone D sono Islanda e Belgio.

L’Italia agli ultimi Europei era stata deludente. Le Azzurre erano uscite ai gironi. Di segno diverso l’esito dei Mondiali, terminati ai quarti, dopo grandi prestazioni. In Inghilterra la competizione è organizzata in quattro gironi, 16 nazionali, le prime due classificate che passano ai quarti che si terranno dal 20 al 23 luglio. Semifinali 26 e 27 luglio. La Finale il 31 luglio a Wembley. Al posto della Russia, esclusa per la guerra in Ucraina, ci sarà il Portogallo.

Le convocazioni della ct Bertolini:

Portieri: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina)

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma)

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Martina Rosucci (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter)

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Juventus), Valentina Giacinti (Fiorentina), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Milan), Daniela Sabatino (Fiorentina)

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

© Riproduzione riservata

Antonio Lamorte