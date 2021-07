Un quantitativo di droga che gli avrebbe permesso di guadagnare circa cinque milioni di euro. Invece Alessandro Corvesi, ex centrocampista della Primavera della Lazio, è stato condannato per spaccio a sei anni e dieci mesi di reclusione. Lo scorso 5 febbraio i carabinieri avevano trovato nel suo appartamento 25 panetti di cocaina e altri tre involucri, per un totale di 27 chili di polvere bianca e 210 mila euro in contanti, solo una parte in realtà della cifra che avrebbe potuto guadagnare. Il ragazzo ha ammesso che custodiva la droga in cambio di denaro.

LA LOVE STORY DA PRIMA PAGINA

La parabola discendente dell’ex promessa biancoceleste si è conclusa al termine del processo celebrato con rito abbreviato, condannato con l’accusa di spaccio. Cresciuto nelle giovanili biancocelesti, per il centrocampista oltre 100 presenze in C e qualche anno fa protagonista del gossip per una storia con la showgirl Antonella Mosetti. I militari avevano messo nel mirino Corvesi da tempo, avendo visto nei giorni precedenti movimenti inusuali e uno strano comportamento. Poi hanno deciso di bussare alla porta di casa sua nella borgata di Acilia.

LE INDAGINI PROSEGUONO

Da quanto si apprende Corvesi, abbandonato il sogno da calciatore aveva iniziato a spacciare una quantità ingente di droga. I guadagni venivano custoditi nella sua abitazione ed è lì che sono stati ritrovati dagli agenti. Gli inquirenti continuano ad indagare per cercare di risalire al giro di spaccio di sostanze stupefacenti capitolino a cui era legato.

Gianni Emili

