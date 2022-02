Su giornali e in Tv si parla solo dell’ospitata di Papa Francesco a Che tempo che fa, che ha fruttato a Fabio Fazio un record di ascolti mai visto nella storica trasmissione di Rai3, distaccando anche Rai1 e infrangendo in un sol colpo “l’effetto Sanremo“. Ma le emozioni non sono finite, perché è in arrivo un’altra ospitata d’eccezione prevista per questa sera su La7 a Otto e mezzo. Se Fazio è riuscito ad avere nientemeno che Papa Bergoglio, ecco che Lilli Gruber risponde con il leader del M5s Giuseppe Conte.

Una presenza che non rappresenta una novità nello studio di Otto e mezzo, nel quale Conte è già stato ospite per ben due volte. La prima con record di ascolti, la seconda con riscontri ben più sottotono, battuto nei dati Auditel anche da Carlo De Benedetti, ospite la sera precedente. Ma le mere e fredde cifre non hanno alcuna importanza perché Giuseppi questa sera tornerà in pompa magna nella trasmissione televisiva che più ne ha tessuto le lodi, che più ne ha alimentato il mito, che più ha resistito strenuamente accanto a lui quando, un anno fa, il governo giallo-rosso cadeva sotto i colpi del nemico e l’usurpatore Mario Draghi s’impossessava di Palazzo Chigi.

A fargli da agguerritissimo contraddittorio, assieme al direttore de La Stampa Massimo Gianni e a Monica Guerzoni del Corriere della Sera, chi se non il suo principale aedo con Travaglio, ovvero Andrea Scanzi del Fatto Quotidiano?

Proprio nel momento in cui la sua posizione vacilla all’interno del Movimento, dilaniato dalla faida con Luigi Di Maio, ecco che Otto e mezzo invita Conte. “Coincidenza? Non credo!” avrebbero scritto qualche anno fa sui social pentastellati, ora divisi tra chi sostiene Giggino e chi invece parteggia per Giuseppi. Offrendo uno strategico e tempistico palcoscenico a quest’ultimo, Otto e mezzo almeno si dimostra coerente.

Chissà se la Lilli nazionale chiederà al leader grillino cosa ne pensa della sentenza del Tribunale di Napoli, che proprio oggi ha sospeso le delibere con cui, lo scorso agosto, il M5s ha modificato lo statuto ed eletto Conte presidente pentastellato, e che di fatto ha sospeso il provvedimento che lo ha incoronato leader. Seppur rampante, sarà a tutti gli effetti un Conte dimezzato quello che la Gruber avrà stasera in trasmissione…

© Riproduzione riservata

Marco Zonetti