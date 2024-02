Alba Parietti in più di una occasione si è lasciata andare ai ricordi dei suoi Festival di Sanremo vissuti da protagonista nel 1992 e nel 1993. L’ultima tra le tante dichiarazioni di Alba Parietti su Sanremo è arrivata qualche mese. L’ex conduttrice ha parlato degli anni ’90 e del conduttore dell’epoca Pippo Baudo, oltre a qualche commento soprattutto su Lorella Cuccarini. “Mi contattarono Pippo Baudo e Adriano Aragozzini” patron della kermesse sanremese.

La rivalità dualistica tra Alba Parietti e Lorella Cuccarini a Sanremo 1993

Se il Sanremo del 1992 è stato un vero successo per Alba Parietti, dodici mesi più tardi nel 1993 la storia è cambiata parecchio. Il problema fu il successo di Lorella Cuccarini che andò ad inficiare la popolarità di Alba Parietti.

Alba Parietti, nell’edizione precedente al fianco di Baudo, viene affidata la conduzione del Dopofestival; questo suo declassamento a favore della Cuccarini, che in quell’annata era la sua diretta rivale televisiva (la Cuccarini infatti conduceva in quella stagione, con successo, Buona domenica, mentre la Parietti era alla guida di una sfortunata stagione di Domenica in) non fu preso per niente bene dalla showgirl torinese e tra le due ci furono aspri battibecchi e volarono “parole grosse” dietro le quinte, episodi spiacevoli ripresi poi dalle riviste di gossip.

Il Festival di Alba Parietti: protagonista assoluta nel 1992

Il Festival di Sanremo del 1992 ha visto Alba Parietti sulla cresta dell’onda chiamata a condurre con Pippo Baudo, Milly Carlucci e Brigitte Nielsen. La showgirl torinese rammenta il frangente della “chiamata”: “Mi contattarono Baudo e Aragozzini in un momento molto complesso per me. Avevo avuto un successo enorme con ‘Galagol’ che mi aveva reso un po’ la donna del momento, ma ero anche reduce da ‘La piscina’, che fu un programma molto discusso, per il quale qualcuno aveva già cominciato a considerarmi una meteora… Per questo con quel Sanremo sapevo di giocarmi tutto”.

La vittoria di Luca Barbarossa e il rapporto con Milly Carlucci e Brigitte Nielsen

“Ricordo Milly molto professionale come sempre e Brigitte come una persona molto buona e generosa. Il Festival fu un successo clamoroso, ebbe uno share altissimo. Vinse Luca Barbarossa, ma confesso che dietro le quinte, nonostante mi piacesse molto Barbarossa, facessi il tifo per Mia Martini” ha dichiarato l’ex conduttrice.

