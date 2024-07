Qualcosa si muove tra Russia e Ucraina. Sottotraccia, senza particolare enfasi. Ma l’impressione è che i canali diplomatici, sia per la situazione sul campo di battaglia sia forse anche per il possibile arrivo del ciclone Donald Trump alla Casa Bianca, si siano in qualche modo di nuovo attivati.

Si tratta di timide aperture. Timidissime, in certi casi. Ma nella narrazione di due governi (e due paesi) che combattono una guerra esistenziale, ogni dichiarazione ha un particolare peso specifico.

Guerra Ucraina-Russia, la soluzione negoziale

Dopo la “missione di pace” del premier ungherese Viktor Orban – volato tra Kiev, Mosca, Mar-a-Lago e Pechino per sfruttare il semestre di presidenza Ue come vetrina internazionale – la scorsa settimana, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha aperto, per la prima volta, alla presenza di delegati russi al prossimo summit per la pace. Riunione che si dovrebbe tenere in autunno. Un segnale da non sottovalutare, dal momento che Kiev aveva sempre fatto intendere che era inutile parlare con la Russia finché le sue truppe proseguivano nell’invasione. E per molti osservatori, quelle frasi del presidente, giunte proprio mentre Trump iniziava di nuovo a parlare della possibilità di risolvere il conflitto una volta arrivato alla Casa Bianca, erano apparse un indizio sul fatto che anche Kiev iniziasse a riflettere su una possibile (lontana) soluzione negoziale.

Gli indizi che aprono all’ottimismo

La mossa aveva trovato anche una certa accoglienza, per quanto fredda, dalle parti di Mosca. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, aveva detto che “certamente, parlare di un dialogo è molto meglio che parlare dell’intenzione di combattere fino all’ultimo ucraino”. Anche se poi aveva voluto evidenziare l’attesa di Mosca per conoscere meglio i dettagli degli eventuali piani in discussione in Occidente. Ma quel primo canale di comunicazione non si è interrotto come in altre occasioni.

Dopo quello scambio, e mentre la Russia ha continuato a colpire l’Ucraina, è arrivato il viaggio del segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin. La Santa Sede ha sempre puntato sulla propria diplomazia per riuscire a costruire quanti più canali di dialogo tra Kiev e Mosca.

E mentre Zelensky ha sottolineato di avere discusso con il cardinale il “ruolo del Vaticano per stabilire una pace giusta e duratura per l’Ucraina”, Parolin, in un’intervista ad Avvenire, ha ribadito la necessità di un coinvolgimento della Russia nei negoziati di pace. “C’è la piattaforma di pace del presidente Zelensky che, come Santa Sede, abbiamo appoggiato fin dall’inizio, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto umanitario. Nel senso che ci pare un tentativo di pace, pur consapevoli della sua debolezza che sta nel fatto di non aver coinvolto la Russia. Si tratta di un piano che può aiutare. Però non basta. Spero si possano trovare altre formule che consentano qualche spiraglio” ha sentenziato il segretario di Stato. Un altro indizio su una riattivazione della diplomazia anche da parte della Santa Sede, che si era mossa da tempo soprattutto con la missione del cardinale Matteo Zuppi voluta da Papa Francesco.

Cina mediatore del conflitto, la visita di Kuleba e l’apertura

A questi indizi si è aggiunto invece un altro viaggio: quello del ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in Cina. E anche in questo caso, il segnale lanciato dal governo del Paese invaso è quello di non essere completamente sordo alle ipotesi di una trattativa con Mosca. Seppure a condizioni specifiche. A Guangzhou, in un incontro con l’omologo cinese Wang Yi, Kuleba ha effettivamente ammesso che a “un certo punto” potrebbe esserci un negoziato con la Russia, anche se al momento, “non si vede tale disponibilità della parte russa”. E dal regno di Vladimir Putin, forse anche in ossequio alla volontà dell’alleato cinese di ergersi a mediatore del conflitto, Peskov ha detto che “la parte russa non ha mai rifiutato i negoziati e ha sempre mantenuto la sua apertura al processo negoziale”.

Il supporto della Nato da rivedere

E ieri, il portavoce del Cremlino è tornato a parlare del tema di un possibile dialogo tra le parti in guerra sottolineando ancora una volta l’apertura da parte di Mosca. “La questione non è facile. Dal punto di vista giuridico il problema è all’ordine del giorno, ma dal punto di vista pratico siamo aperti a raggiungere i nostri obiettivi attraverso i negoziati e quindi qui sono possibili diverse opzioni”, ha dichiarato Peskov. Frasi di rito, da pesare con tutti i caveat che impone la narrazione russa dall’inizio della guerra. Ma gli indizi che giungono in questa fase di stallo estivo dell’avanzata di Mosca è che qualcosa si stia effettivamente muovendo. L’Ucraina ha ricevuto garanzie del sostegno della Nato, ma l’impressione è che questo supporto possa essere rivisto. Putin non appare intenzionato a cedere. E se Kamala Harris è sempre stata coerente con la linea di Joe Biden, Trump è stato altrettanto netto: ha già un piano per far finire la guerra. Come ciò possa davvero accadere, nessuno ne è al corrente. Ma a Kiev e nell’Alleanza Atlantica è già scattato l’allarme sull’eventuale cambio di rotta di Washington.

Lorenzo Vita