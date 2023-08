Loro novellini sposi, lui il ladro con il cuore d’oro. Tutto è successo nel weekend: sabato la coppia si è sposata e domenica mattina la loro auto era scomparsa. Rubata, sfortuna vuole, proprio il giorno dopo il matrimonio da un malvivente di Foggia. Loro amareggiati decido di lanciare un appello per farsi restituire la macchina soprattutto perché all’interno erano stati lasciati i loro abiti da sposi.

Ladro si, ma con il cuore – E così la triste coincidenza dev’essere arrivata anche alle orecchie del ladro in persona che ha deciso di ritornare sui suoi passi. Questa mattina infatti ecco che l’auto è ricomparsa in via Zara, in pieno centro di Foggia. All’interno del mezzo anche gli abiti da sposi della coppia e del loro figlioletto e un biglietto: “ladro si ma con un cuore”.

Ritrovata da un carabiniere – L’uomo ha notato un’automobile che intralciava il transito avvisando la centrale della Polizia Locale: in attesa della pattuglia ha notato che all’interno vi erano gli abiti da sposa capendo che si trattava proprio dell’automobile rubata alla coppia di novelli sposi, originari dei Monti Dauni ma residenti a Roma, notando anche il biglietto del ladro. Domenica mattina, il giorno dopo il loro fatidico “si”, l’uomo è uscito dall’albergo per prendere un paio di scarpe di ricambio dall’automobile ma il mezzo non c’era più. Subito dopo aver scoperto il furto la donna, Rosalba, aveva lanciato un appello ai ladri perchè restituissero almeno gli abiti da sposa a cui tenevano tantissimo. Un appello accolto dal “ladro con il cuore” che questa mattina ha fatto trovare l’auto e, soprattutto, gli abiti.

