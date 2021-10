La manifestazione romana novax svoltasi a Roma ha generato l’indignazione generale per gli atti criminali compiuti dagli estremisti di destra di stampo fascista, che hanno attaccato Palazzo Chigi e la sede centrale della CGIL. Sui social, il giro è stato unanime, e solo su Twitter, nei giorni 9 e 10 ottobre, si sono registrati 65.150 tweets, 1.243.774 di like, 282.427 condivisioni, 28.742 citazioni e 133.589 commenti.

I dati emergono dall’ultima analisi realizzata dal Data Journalist, Livio Varriale, che ha effettuato la ricerca sulle parole, Meloni, fascisti, #piazzadelpopolo, greenpass, mussolini e Forza Nuova. “Il clamore generato dall’evento è stato imponente con 68 mila commenti circa in meno di 48 ore ed il milione di mi piace, unitamente ai 133 mila commenti, fa rendere di molto l’idea non solo della partecipazione, ma anche dello schieramento del pubblico se analizziamo chi sono coloro che hanno ricevuto più preferenze ai tweets comprendiamo che a catalizzare l’attenzione è stata la sinistra che ha più volte citato la matrice fascista e soprattutto con Letta, l’Anpi e la CGIL si è chiesto lo scioglimento come previsto da legge. A proposito della CGIL, il tweet istituzionale del Quirinale risulta tra i più graditi”.

Gli argomenti più utilizzati sono stati invece piazzadelpopolo, fascisti, nogreenpass, cgil, novax e forza nuova. In linea con le preferenze del pubblico ai tweets preferiti, ma è chiaro che l’indirizzo politico di accusa è rivolta a Meloni e Salvini che hanno fatto giungere dichiarazioni di condanna facendo attendere più del dovuto il pubblico. Le citazioni rivolte a lamorgese hanno riguardato aspre critiche su come fosse accaduto tutto questo, ma strano che, a parte Gassman, Rud Dureghello, Cathy la Torre nella top degli argomenti manca il nome di Michetti, presente in appena 840 tweets ed autore della dichiarazione “I manifestanti pacifici vanno sempre tutelati, mentre quelli violenti vanno separati e le loro azioni severamente condannate”. “Questo può essere un segnale non preoccupante su eventuali ripercussioni nella campagna elettorale ancora in corso per il campidogli, ma il fail comunicativo sugli ebrei potrebbe alla lunga pesare quanto la dichiarazione di Grillo all’epoca che di dichiarò peggio di Hitler”, commenta Varriale.

Il video della manifestazione è stato diffuso da un profilo francese Anonyme Citoyen ed ha totalizzato quasi un milione di visualizzazioni, mentre il post singolo più condiviso risulta quello dell’ANPI mentre quello più efficace in termini di visibilità è stato quello di Tommaso Labate che non solo ha condannato le gesta degli aggressori, ma ha anche intimato quelli che si definiscono novax in buona fede, a prendere le distanze anche dai giornalisti che esprimono dubbi. Il video allegato al suo post ha totalizzato 650 mila visualizzazioni.

Quelli che hanno trattato con più tweet l’argomento ed hanno riscosso grande partecipazione nelle condivisioni, sono stati: CGIL, Borghi della Lega, ANPI, Burioni e Sgarbi.

Mentre su Twitter e Facebook si è parlato del conflitto e degli atti criminali collegati alla manifestazione, Google ha dato la dimensione giusta all’interesse del momento evidenziando una impennata di ricerche che riguardano invece Forza Nuova.

