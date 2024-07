I vigili del fuoco stanno continuando a lavorare il giorno dopo la frana che ha colpito via della Val a Livigno, sul Passo del Gallo, che collega la città alla Svizzera. Nove persone sono state salvate ieri dai soccorritori, ma le operazioni di rimozione delle rocce e dei detriti continuano. Quattro frane separate hanno portato sassi e fango a bloccare strade e gallerie.

Si cerca un motociclista entrato in galleria

I nove salvati erano tutte turisti rimasti intrappolati con auto e moto nella galleria: alcuni sono stati evacuati con un battello pneumatico, mentre altri sono riusciti a rifugiarsi nelle rientranze della galleria.Non si esclude ancora la possibilità che qualcuno sia rimasto sotto la frana di sassi, caduti all’improvviso dopo un violento temporale: le telecamere all’ingresso del tunnel avrebbero ripreso un motociclista poco prima della frana, e non è ancora certo se sia riuscito a mettersi in salvo. I vigili del fuoco stanno impiegando ogni mezzo, incluse apparecchiature per rilevare i segnali dei cellulari, per assicurarsi che non vi siano vittime.

Nuovo sopralluogo

Oggi è previsto un sopralluogo per stabilire i tempi e le modalità di riapertura del tunnel, dopo che i vigili del fuoco hanno lavorato sin dall’alba per bonificare la strada. Sul posto sono presenti il sindaco di Livigno, Remo Galli, e i tecnici del Comune.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco