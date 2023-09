“Napoli sei tu, non è Gomorra, non è Mare fuori o il Boss delle cerimonie“. Lo ha detto Ludovica Cutolo, parlando con un microfono dall’altare della chiesa del Gesù Nuovo a Napoli, dove sono andato in scena i funerali del fratello, Giovanbattista, musicista ucciso a 24 anni nei pressi di piazza Municipio da un 16enne.

“Uso il presente perché è l’unico tempo che conosci” dice Ludovica leggendo la lettera scritta per Giovanbattista. “Uso il presente perché è l’unico tempo che conosco anche io con te” ribadisce prima di concludere: “Mamma sta lottando per te, con la forza di cento uomini perché non puoi essere definito da quello che ti è successo. Io non sono figlia unica. Siamo sempre Giogió e Lulù“.

Chiesa gremita con oltre 1500 persone (presentea anche la sua orchestra young Scarlatti) e la presenza dei ministri Piantedosi e Sangiuliano oltre che del sindaco Gaetano Manfredi e del governatore Vincenzo De Luca. Dura la predica del vescovo di Napoli Domenico Battaglia che, rivolgendosi proprio si politici e alle istituzioni in generale, ha ammonito: “Quella mano l’abbiamo armata anche noi, perdonaci Giogiò. Ma ai ragazzi dico restate, non andate via da Napoli. Restate perché la parte buona è la maggioranza e dobbiamo lottare insieme per cambiare questa città. Non dobbiamo pensare al nostro ‘posto al sole’ ma anche a chi vive in quei territori dimenticati”.

Un lungo applauso al termine dell’omelia dell’arcivescovo, con la madre di Giogiò che ha a lungo abbracciato la bara bianca dove oltre a fiori e magliette con la foto del 24enne, è presente anche il corno, strumento che suonava.

