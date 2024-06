Vogliamo raccontare l’Europa a partire dagli occhi di un americano europeizzato. Alec Ross è un visionario, un analista che spazia dalla tecnologia alle dinamiche socio-politiche. Ross, è stato consigliere del dipartimento di Stato per l’Innovazione con Hillary Clinton e ha guidato la politica tecnologica per la campagna presidenziale di Barack Obama. Oggi vive tra gli Stati Uniti e l’Italia e insegna alla Business School dell’Università di Bologna.

Si vota per le elezioni europee. Poi in Uk. A novembre per la Casa Bianca. Il mondo è al bivio?

«Non penso che il mondo sia a un bivio con le elezioni perché il mondo non sceglie di andare in una direzione o nell’altra. Anzi, penso che ci siano scelte individuali degli Stati, ciascuno slegato dagli altri. E nella maggior parte dei casi i risultati saranno fortemente contestati, come ad esempio negli Stati Uniti dove ciascuna delle ultime tre elezioni presidenziali ha avuto esiti molto ravvicinati. E sembra che sarà così ancora in novembre. Invece di un bivio in cui il mondo o un paese scelgono un percorso chiaro da seguire, vedo più schizofrenia e paesi in conflitto sia internamente che esternamente. Il vero bivio è al di fuori delle elezioni. Il mondo è a un bivio con il cambiamento climatico. Il mondo è a un bivio in termini di organizzazione geopolitica nei suoi 196 paesi. Il mondo è a un bivio dal punto di vista economico mentre ci trasformiamo da un’economia prevalentemente industriale in un’economia ricca di tecnologia e basata sulla conoscenza. Ma con le elezioni no. Alcuni a sinistra, altri a destra. Schizofrenia e disordine».

La democrazia sembra non andare più di moda. Rimane, come diceva Churchill, “la peggiore delle formule, a parte le dittature”? Stati Uniti e Europa devono sapersi reinventare?

«Se l’Europa o gli Stati Uniti scegliessero di reinventarsi con un modello diverso dalla democrazia sarebbe un disastro. Le parole di Churchill sono vere oggi più che mai. Reinventarsi in un modo che si allontani dalla democrazia rappresenta più una minaccia che una democrazia mal funzionante».

Una terza guerra mondiale è entrata nelle agende, per qualcuno sarebbe ineluttabile. Cosa serve per impedirla?

«Non c’è nulla di inevitabile e le affermazioni in merito sono poco informate e irresponsabili. In effetti, chiunque parli di “inevitabilità” è probabilmente qualcuno a cui dovresti smettere di ascoltare. Sebbene una terza guerra mondiale non sia inevitabile, non è nemmeno impossibile. La soluzione è la diplomazia. Dobbiamo disporre di canali aperti e onesti di dialogo positivo e produttivo a livello bilaterale e multilaterale tra gli Stati. È un momento che richiede grandi diplomatici e diplomazia».

Può essere verosimile un ritiro di Biden, in estate, per favorire un nuovo candidato democratico? E chi potrebbe essere? Biden invece come cambierebbe le decisioni del governo di Washington verso Putin?

«L’unico motivo per cui Biden potrebbe ritirarsi dalle elezioni sarebbe per motivi di salute. Questo introdurrebbe un processo elettorale senza precedenti. A questo punto probabilmente toccherebbe a Kamala Harris perché è già giugno e lei e Biden sono gli unici due candidati democratici nelle liste ufficiali per la convention democratica. Per quanto riguarda Putin, Biden ha la sua politica e rimarrà quella che abbiamo visto negli ultimi tre anni. Prevedo che Trump cambierebbe radicalmente la politica. Ha sempre avuto un’affinità con Putin. Penso che lo ammiri perché ha i poteri di un dittatore, poteri che Trump vorrebbe avere».

L’Europa sta cercando una nuova stabilità. I tecnici come Mario Draghi possono essere una soluzione? Tecnocrazia come rivincita del merito contro il populismo?

«L’unico modo per i tecnici di superare i populisti è partecipare alle elezioni e vincerle. Non è impossibile. Macron è riuscito due volte in Francia. È successo nei paesi nordici. Devono accadere due cose: più tecnici devono accettare di inserire i loro nomi nelle schede elettorali (cosa che Draghi non ha mai scelto di fare) e gli elettori devono votare le persone in base al merito, non in base a chi ha la migliore pagina Instagram o i migliori insulti su Twitter».

L’AI è sempre più istruita. E da ottobre sarà su tutti gli smartwatch. Come cambierà il lavoro con l’AI? Lavoreremo di più, di meno, meglio?

«C’è un meme emerso proprio questa settimana che penso catturi le mie aspirazioni per l’intelligenza artificiale. “Voglio che l’IA faccia il mio bucato e lavare i miei piatti in modo che io possa fare arte e scrivere, non che l’IA faccia la mia arte e la mia scrittura in modo che io possa fare il bucato e lavare i piatti.” Potrebbe non sembrare, ma il numero medio di ore di lavoro all’anno è diminuito drasticamente negli ultimi 150 anni, quasi interamente a causa della tecnologia. Nel 1870 il lavoratore medio lavorava più di 3.000 ore all’anno. Nel 1950 erano circa 2.100. Nel 1990 1.800. E oggi circa 1.600. La speranza è che l’intelligenza artificiale ci permetta di aumentare drasticamente la produttività, di essere in grado di produrre di più con meno tempo. È come se il trattore sostituisse il mulo o la grano coltivati da una macchina invece di centinaia di persone che agitano le falci. C’è spostamento del lavoro, ma a lungo termine c’è un’elevazione della tipologia di lavoro. Più risultati con meno fatica».

Le energie rinnovabili e la ricerca sono essenziali sia per il clima, sia per la sicurezza geopolitica dell’occidente. Ci sono speranze dal nucleare di nuova generazione? E dai motori a idrogeno?

«È stato uno stupido errore abbandonare l’energia nucleare in gran parte dell’Europa. Detto questo, gli sviluppi più interessanti che vedo negli Stati Uniti e recentemente nel Regno Unito riguardano il settore della fusione nucleare. Molti degli imprenditori e investitori più ricchi e audaci d’America stanno investendo enormi quantità di denaro nella fusione e si cominciano a vedere progressi nei laboratori. Non siamo vicini a che questo venga applicato sul mercato, ma più ricerca e investimenti ci sono, meglio è».

C’è un problema di coinvolgimento dei giovani nella politica. La rete permette a tutti di sapere di più e comunicare meglio, ma forse – spalmando l’interesse in lungo e in largo – non focalizza, non crea dei cittadini politicamente coinvolti…

«Penso invece che Internet crei cittadini più coinvolti politicamente, nel bene e nel male. Questo vale sia per i cittadini più anziani che per quelli più giovani. Osservando i dati negli Stati Uniti, le elezioni del 2018, 2020 e 2022 sono state tre delle elezioni statunitensi con la più alta affluenza alle urne negli ultimi decenni. Circa due terzi (66%) della popolazione avente diritto al voto si sono presentati alle elezioni presidenziali del 2020, il tasso più alto di qualsiasi elezione nazionale dal 1900. Le elezioni del 2018 hanno registrato il tasso più alto per un mandato di medio termine dal 1914. Penso che Internet abbia due effetti negativi sulla politica che vanno oltre l’attenzione: contribuisce alla radicalizzazione (sia a destra che a sinistra) e crea disinformazione. Prestiamo più attenzione che mai alla politica, ma spesso con informazioni distorte e arrivando a conclusioni estremiste».

Quali sono le sue previsioni, guardando al futuro di noi occidentali, italiani, europei, americani?

«Dovremmo affrontare un mondo di cambiamento con ottimismo se non altro perché solo gli ottimisti cambiano il mondo. I pessimisti piangono nei caffè e si lamentano di un mondo immaginato, inventato e diretto da ottimisti. Quel cambiamento può provenire dalla politica, dall’economia o dal cambiamento tecnologico. Non possiamo rannicchiarci in posizione fetale. Meglio essere coraggiosi e cercare di dare forma al cambiamento con qualunque mezzo possibile, attraverso la politica, l’imprenditorialità o con un nuovo modo di pensare.Purtroppo vedo gli americani fare di più nel campo dell’imprenditorialità per plasmare l’economia e il mondo rispetto agli europei. Siamo entrambi “occidentali” ma nel campo della tecnologia per esempio, gli europei non sono più protagonisti. Io la considero come se fosse una partita di calcio. In campo ci sono due squadre, una americana e una cinese. Invece di schierare una propria compagine, gli europei hanno preferito recitare la parte dell’arbitro, che fischia i falli e mostra il cartellino giallo. L’arbitro può contribuire a decidere il risultato della partita, soprattutto se dirige male, ma non è mai lui a vincerla. In questi anni venti, se vogliono sul serio vincere, gli europei devono mandare in campo la loro rappresentativa».

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

