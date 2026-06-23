Dal 4 al 13 agosto Alberto Stasi e Chiara Poggi si erano visti, ma non quanto lei sperasse, nonostante nella villetta di via Pascoli – senza i genitori e il fratello partiti per una vacanza in montagna – fosse rimasta da sola. Nella ricostruzione degli ultimi giorni di vita della ragazza emerge una chat pubblicata nel libro “Il ragionevole dubbio di Garlasco” che evidenzia la paura di Chiara a dormire da sola in casa e le poche attenzioni che Alberto Stasi poteva dedicarle in quelle settimane. Il giovane era stato infatti in vacanza studio a Londra dall’8 luglio al 4 agosto, il 5 la famiglia di Chiara si era allontanata. I genitori di Stasi invece rimasero a Garlasco fino al 10, e nei giorni successivi quest’ultimo – figlio unico – fu impegnato dalla scrittura della tesi di laurea in vista della consegna a fine estate, dal dovere di badare al cane Jura e dalla preparazione di un colloquio di lavoro. Poco prima che Stasi rientrasse da Londra i due parlavano così del periodo che Chiara avrebbe trascorso da sola

Chiara – Ciao, come stai? Avevo proprio voglia di sentire la voce del Tato. Sono dieci giorni che non ci parliamo

Alberto – È vero, ma dopodomani il Tato fa ritorno all’ovile

Chiara – E chiama la Tata

Alberto – Ovile. E sì, ma la vede anche

Chiara – Soprattutto

Alberto – Però dovrò stare un po’ a ripassare delle cose prima del colloquio di martedì. Non vorrei fare magre figure

Chiara – Quindi?

Alberto – Quindi fino a martedì non staremo tutto il giorno insieme. Poi…

Chiara – Ok

Alberto – Mi fisso dalla… Tata

Chiara – Hai il lunedì mattina libero

Alberto – E sera

Chiara – Dormo da sola? Se ho paura ti posso chiamare?

Alberto – Finché i miei sono a casa la vedo dura. Certo che mi puoi chiamare. Il Tato

Chiara – Anche tardi tardi?

Alberto – Pronto intervento ed efficientissimo. E con Jura al seguito

Chiara – Ora sono tranquilla

Alberto – Eh, la Jura fa sempre il suo effetto

Spesso, come nell’ultima sera passata insieme – quella del 12 agosto – Stasi tornava a dormire a casa sua, lasciando Chiara da sola. Secondo il racconto di Stasi, i due fidanzati guardarono un film insieme nella villetta dei Poggi, poi il giovane tornò a casa con la propria Golf. Fu l’ultima volta che vide Chiara viva.

Redazione

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Luca Frasacco