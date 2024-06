Il sindaco di Genova Marco Bucci è stato operato d’urgenza all’ospedale. A comunicarlo il direttore generale dell’ospedale Galliera, Francesco Quaglia, sotto la richiesta dello stesso primo cittadino. L’intervento è stato svolto questa mattina dall’equipe di Chirurgia maxillo-facciale e plastica ricostruttiva del centro. Un’operazione andata a buon fine, si fa sapere.

Genova, il sindaco Bucci operato d’urgenza

L’ospedale ha reso noto anche il tempo di ricovero per il sindaco Bucci, che dovrà passare almeno cinque giorni a riposto, prima di iniziare le terapie. L’intervento è stato necessario per una metastasi linfonodale da neoplasia cutanea.

Pietro Piciocchi, vicesindaco del capoluogo ligure, ha espresso tramite una nota “i sentimenti più affettuosi di vicinanza e i più sentiti auguri per una pronta guarigione. La giunta assicura alla città il massimo impegno da parte di tutti nel portare avanti, senza alcuna esitazione e con ancora maggiore determinazione, gli obiettivi del mandato politico affidato dagli elettori in attesa di poter riabbracciare presto Marco Bucci. Caro sindaco, ti aspettiamo con la consueta carica e più determinato che mai per continuare a lavorare insieme per fare sempre più grande la nostra Genova”. Sarà proprio Piciocchi, in assenza di Bucci, a sostituirlo temporaneamente.

