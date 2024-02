Grande attesa al Festival di Sanremo 2024 per la seconda serata che vedrà salire sul palco la cantante Giorgia. Il suo compito sarà affiancare Amadeus nella conduzione della kermesse oltre a celebrare i 30 anni di uno dei suoi più celebri successi musicali “E poi”. La vita della cantante è stata scandita da successi e malinconia soprattutto a seguito della scomparsa prematura del suo ex fidanzato, il cantante Alex Baroni. Giorgia sembra aver ritrovato la serenità solo a fianco del suo attuale compagno Emanuel Lo che, tra alti e bassi, condivide la vita con la cantante ormai da diverso tempo.

Emanuel Lo, ballerino e cantante a fianco di Giorgia tra up and down

Emanuel Lo è un artista poliedrico capace di distinguersi sia nella danza sia nel canto, molto amico del suo collega Kledi Kadiu. Nel corso della sua carriera Emanuel ha fatto di tutto: ballerino, cantautore, coreografo e regista. Emanuel Lo è sempre stato attratto dalla musica fin da bambino quando inizia a mettere mano alla chitarra a soli 10 anni. Durante l’adolescenza ascolta e cresce con la musica RnB e la sua grande ispirazione: Michel Jackson. Emanuel Lo, all’anagrafe Emanuel Lo Iacono è nato a Roma l’11 luglio del 1979 – ha 44 anni.

Emanuel Lo: ballerino e aiuto coreografo per il festival di Simona Ventura e per la Cuccarini

A partire dal 1996 il compagno di Giorgia collabora con diverse trasmissioni Rai e Mediaset. Emanuel Lo lavora come ballerino e aiuto coreografo per diversi programmi televisivi tra cui “Lo notte vole” con Lorella Cuccarini e il Festival di Sanremo di Simona Ventura; oltre a “Domenica In” con Amadeus e “Carramba che sorpresa” con Raffaella Carrà.

Giorgia e Emanuel Lo: il matrimonio mancato, l’aria di crisi e il figlio Samuel

Giorgia nonostante l’enorme dolore per la morte del suo ex fidanzato Alex Baroni è riuscita piano piano a rialzarsi e a superare un periodo di forte malessere fisico e psicologico. Tutto questo anche grazie all’amore con Emanuel Lo: “All’inizio ero davvero scettica. Mi ha dovuto domare, mi chiamava “cavallina pazza”. Ha otto anni meno di me, pensavo che si sarebbe stancato, che mi avrebbe lasciato”. Da allora sono passati diciassette anni, con nel mezzo (nel 2010) la nascita del figlio Samuel. “Anni fa Emanuel mi ha chiesto di sposarlo e io gli ho detto di sì. Poi, però, se non è la donna che organizza, l’uomo non lo fa, perciò è finita lì” ha dichiarato la cantante nel salotto di Silvia Toffanin.

La foto di Giorgia e Emanuel Lo che replica i Bennifer

Imperversa su internet una foto di Jennifer Lopez e Ben Affleck, in costume, sdraiati sul ponte di un lussuoso yacht a largo di Saint-Tropez: lei a pancia in giù, con lo sguardo rivolto avanti, lui dietro, semidisteso, che le massaggia i glutei. Uno scatto che ricrea, quasi vent’anni dopo, l’iconica scena del videoclip di “Jenny from the block”

Ecco che, dalle loro vacanze in Salento, la cantante Giorgia e il fidanzato Emanuel Lo hanno deciso di replicare ironicamente l’immagine: lei sdraiata con la schiena rivolta verso l’alto, in bikini, capelli bagnati e occhiali da sole, che guarda dritto davanti a sé, lui con una t-shirt bianca dietro di lei, che la accarezza delicatamente: “G e Lo from the block (senza yacht)”, si legge nella didascalia che gioca con iniziali e cognomi.

