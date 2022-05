Al via oggi l’edizione del 2022 del Giro d’Italia. La 105esima. 21 tappe in tutto, 176 corridori, 22 squadre. Il vincitore dell’ultima edizione 2021 era stato il colombiano Egan Barnal: assente quest’anno a causa di un grave incidente stradale. Altro grande assente è l’italiano Filippo Ganna, il personaggio più noto del ciclismo oggi in Italia, campione olimpico su pista e mondiale a cronometro, che sta preparando il Tour de France.

Si parte oggi dall’Ungheria, con una tappa di 195 chilometri per lo più pianeggianti tra Budapest e Visegrad. Dopo le prime tre tappe in Ungheria le restanti diciotto saranno in Italia. Dal Sud al Nord. Quindici in tutto le Regioni attraversate: dalla Sicilia fino al Veneto passando per Catania, Messina, Potenza, Napoli, Pescara, Parma, Genova, Torino, Treviso e Belluno.

I favoriti per la maglia rosa sono Richard Carapaz (vincitore del 2019), Joao Almeida, Simon Yates, Mikel Landa e Miguel Angel Lopez. Gli italiani più quotati sono Vincenzo Nibali (vincitore nel 2013 e 2016), Giulio Ciccone, Lorenzo Fortunato e Davide Formolo. Altri protagonisti soprattutto delle tappe pianeggianti saranno Mathieu van der Poel, Caleb Ewan, Mark Cavendish, Alejandro Valverde e Bianiamin Girmay.

Il Giro conta complessivamente un percorso di 3.445 chilometri, 164 al giorno in media, un dislivello totale di 50.580. 19 tappe in linea e due cronometro individuali inframezzate tra tre giorni di riposo, tutti di lunedì. È il 14esimo giro che parte dall’estero. Finirà domenica 29 maggio 2022. La diretta in chiaro della manifestazione si terrà su RaiSport+HD e Rai2. La diretta in abbonamento su Eurosport 1. Streaming gratuito su RaiPlay.

Tutte le tappe del Giro d’Italia:

6 maggio – Prima tappa: da Budapest a Visegrad – 195 km

7 maggio – Seconda tappa: da Budapest a Budapest – 9,2 km

8 maggio – Terza tappa: da Kaposvar a Balatonfured – 201 Km

10 maggio – Quarta tappa: da Avola a Monte Enna Nicolosi – 172 km

11 maggio – Quinta tappa: da Catania a Messina – 174 km

12 maggio – Sesta tappa: da Palmi – Scalea /Riviera dei Cedri, 192 km

13 maggio – Settima tappa: da Diamante a Potenza – 196 km

14 maggio – Ottava tappa: da Napoli a Napoli – 153 km

15 maggio – Nona tappa: da Isernia a Blockhaus – 191 km

17 maggio – Decima tappa: da Pescara a Jesi – 196 km

18 maggio – Undicesima tappa: da Santarcangelo di Romagna a Reggio Emilia – 203 km

19 maggio – Dodicesima tappa: da Parma a Genova – 204 km

20 maggio – Tredicesima tappa: da Sanremo a Cuneo – 150 km

21 maggio – Quattordicesima tappa: da Santena a Torino – 147 km

22 maggio – Quindicesima tappa: da Rivarolo Canavese a Cogne – 178 km

24 maggio – Sedicesima tappa: da Salò a Aprica – 202 km

25 maggio – Diciassettesima tappa: da Ponte di Legno a Lavarone – 168 km

26 maggio – Diciottesima tappa: da Borgo Valsugana a Treviso – 152 km

27 maggio – Diciannovesima tappa: da Marano Lagunare a Santuario di Castelmonte – 177 km

28 maggio – Ventesima tappa: da Belluno a Marmolada – 168 km

29 maggio – Ventunesima tappa: da Verona a Verona – 17,4 km

