“Fare dell’azione penale un’azione discrezionale, e poi certamente prima o poi sotto il controllo politico, la vediamo una cosa pericolosa per la democrazia”. Così a ‘Radio Anch’io’ il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia, secondo il quale “la separazione delle carriere è una riforma che apre ad altre, perché dalla separazione dovrebbe poi seguire la discrezionalità dell’azione penale.

Un pm separato dalla giurisdizione e quindi fuori da quei meccanismi di compensazione e di controllo che prevede la Costituzione, lo lasceremo da solo o ci sarà qualcun altro che ambirà al controllo sull’azione penale? E quello non potrà che essere il controllo politico”.

“Non si può – ha aggiunto Santalucia – fare comparazione con altri Paesi trasportando modelli istituzionali da un Paese all’altro, perciò bisogna stare molto attenti. In Italia bisogna tenere conto di una tradizione e di un modo di in cui sono impostate le relazioni politico istituzionali”.

Costa (Az-Iv): parole Santalucia pericolo democrazia – “Pericolo per la democrazia un giudice terzo e imparziale distinto da chi rappresenta l’accusa? Ho presentato una proposta sulla separazione delle carriere ed è offensivo la si definisca così. Il capo del sindacato magistrati che dice queste cose è un pericolo per la democrazia”. Così, in un tweet Enrico Costa

