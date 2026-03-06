La recente escalation di tensioni in Medio Oriente, segnata dalle azioni militari statunitensi e israeliane nei confronti dell’Iran, ha portato l’Italia a riorientare le proprie strategie di difesa e politica estera, cercando un equilibrio tra tutela dei cittadini e responsabilità internazionale. Le comunicazioni del governo alla Camera hanno delineato le scelte operative e diplomatiche, aprendo un dibattito parlamentare sulla necessità di sostenere la sicurezza europea e dei partner del Golfo, in un contesto di crescente instabilità regionale.

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha sottolineato come la morte dell’Ayatollah Khamenei possa rappresentare una finestra per un nuovo Medio Oriente “fondato sulla pace e sul dialogo”. Tajani ha inoltre confermato l’adesione italiana alle richieste di alcuni Paesi del Golfo di rafforzare le capacità di difesa aerea, a tutela dei civili e dei militari italiani presenti nell’area. In parallelo, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha chiarito che eventuali basi italiane utilizzate dagli Stati Uniti seguirebbero le stesse condizioni già previste per la Spagna, ribadendo il rispetto degli accordi internazionali vigenti e la concertazione con gli alleati europei. Crosetto ha anche annunciato l’innalzamento al massimo della protezione aerea e antimissilistica nazionale, in coordinamento con la Nato, per prevenire eventuali azioni sconsiderate da parte di attori regionali, sottolineando come l’Italia sia pronta a reagire con rapidità ma con prudenza.

Sul fronte parlamentare, l’approvazione della risoluzione di maggioranza con 179 voti favorevoli ha sancito l’impegno dell’Italia a partecipare allo sforzo comune in ambito Ue per sostenere, in caso di richiesta, altri Stati membri nella difesa da attacchi missilistici o droni iraniani. Contemporaneamente, la risoluzione richiama il rispetto degli accordi internazionali sulle basi statunitensi e prevede il dispiegamento di sistemi di difesa aerea e sorveglianza a protezione dei cittadini italiani e a supporto dei partner del Golfo.

Il dibattito parlamentare ha visto interventi trasversali. Luigi Marattin del Partito liberaldemocratico ha ribadito l’importanza di sostenere le liberaldemocrazie e di promuovere governance multilaterali, votando sia la risoluzione di maggioranza sia quella proposta da Azione. Pd, M5S e Avs hanno sottolineato la necessità di appoggiare in sede europea la posizione della Spagna, contraria a un conflitto e favorevole al pieno rispetto del diritto internazionale. Significativa è stata anche la presa di posizione di Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, che ha voluto chiarire con fermezza: “Non siamo in guerra e non entreremo in guerra. È importante dirlo con chiarezza per rassicurare tutti i cittadini: gli italiani che vivono nel nostro Paese e quelli che si trovano all’estero”. Ronzulli ha evidenziato come la strategia italiana segua il principio dello slogan “difesa, difesa, difesa”: protezione dei connazionali e dei militari nella regione del Golfo e tutela dei territori europei potenzialmente esposti, come Cipro, vicina alla gittata dei missili balistici. Ha inoltre ribadito che la politica di difesa italiana mira a prevenire escalation senza alimentare tensioni, combinando deterrenza e prudenza.

In sintesi, l’Italia affronta una fase delicata: da un lato, garantire la sicurezza dei cittadini e la difesa dei partner europei e del Golfo; dall’altro, favorire la stabilità regionale attraverso dialogo e rispetto del diritto internazionale.

