Nell’81esimo giorno di guerra arriva il trionfo dell’Ucraina all’Eurovision con la band Kalush Orchestra, premiata dal voto popolare e il presidente Zelensky che auspica di ospitare la prossima edizione a Mariupol.

Intanto proprio nella città portuale del sud, l’evacuazione dei combattenti dall’acciaieria Azovstal si fa sempre più difficile nonostante il tentativo di mediazione della Turchia che si è offerta di trasportare i feriti con una sua nave. Kiev accusa Mosca di aver utilizzato bombe al fosforo nell’attacco all’acciaieria.

Il presidente finlandese Sauli Niinisto, durante una conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin, gli ha parlato dell’intenzione del Paese di aderire alla Nato. Ieri il presidente turco Erdogan si è detto contrario, oggi ha ammorbidito la sua posizione criticando però “l’appoggio i terroristi kurdi del Pkk”.

LA DIRETTA –

ORE 10:12 – KIEV: “VINCEREMO ENTRO LA FINE DELL’ANNO” – L’Ucraina non potrà sconfiggere la Russia “questo mese”, ma potrà farlo “quest’anno”, ha scritto il consigliere presidenziale e negoziatore ucraino Mikhailo Podolyak su Twitter. Kiev, ha aggiunto, «non è interessata a una guerra prolungata», ma per vincere ha bisogno essenzialmente di due cose dall’Occidente: “un vero embargo petrolifero” e rifornimenti di armi, in particolare “carri armati, aerei e artiglieria”.

ORE 8:44 – MOSCA ACCUSA: “VILLAGGIO BELGOROD BOMBARDATO DA UCRAINA” – Il villaggio di Sereda, nella regione russa di Belgorod, al confine con l’Ucraina, è stato bombardato dall’Ucraina e un civile è rimasto ferito. Lo fa sapere il governatore della regione, secondo quanto riporta l’agenzia russa Tass. “Il villaggio di Sereda, nel distretto urbano di Shebekinsky, è stato bombardato dal territorio dell’Ucraina. Un civile è stato ferito, riportando ferite da schegge”, spiega il governatore Vyacheslav Gladkov.

ORE 8:33 – EUROVISION, SVENTATI ATTACCHI INFORMATICI – Attacchi informatici “provenienti dell’estero” all’Eurovision Song Contest 2022 sono stati sventati dalla Polizia di Stato. Gli hacker hanno provato a infiltrarsi nella serata inaugurale e durante la finale di ieri sera.

L’attivazione di una sala operativa dedicata all’evento di Eurovision nella quale tecnici e poliziotti specialisti del Cnaipic (Centro Nazionale Anticrimine Informatico Protezione Infrastrutture Critiche) della Polizia Postale hanno lavorato fianco a fianco h24, ha permesso la neutralizzazione attacchi informatici del collettivo di killnet e la sua propaggine “Legion”

ORE 8:15 – NATO: UCRAINA PUO’ VINCERE GUERRA – “C’è stato un clima costruttivo al dibattito di ieri sera”. Lo ha detto uno dei vicesegretari della Nato, Mircea Geoana, a margine del vertice informale Nato dei ministri degli Esteri a Berlino, commentando la cena di ieri sera con Finlandia e Svezia. “L’Ucraina può vincere”, ha anche affermato.

ORE 7-55 – LEOPOLI, COLPITA STRUTTURA MILITARE DA MISSILI – I missili russi hanno colpito stamattina all’alba un’infrastruttura militare nella regione di Leopoli. Lo riferisce l’agenzia ucraina Ukrinform, citando l’amministrazione militare regionale di Leopoli. “Questa mattina alle 4.30 circa una parte dell’infrastruttura militare è stata colpita da un attacco missilistico”, afferma su Telegram l’amministrazione militare regionale, precisando che al momento non sono riportate vittime e i danni sono in via di accertamento.

ORE 7:33 – IL BOLLETTINO: MOSCA PREPARA OFFENSIVA NEL SUD-EST – A Mariupol le truppe russe continuano a bloccare le unità di difesa ucraina nell’acciaieria Azovstal, con attacchi aerei e colpi d’artiglieria. E i soldati di Mosca preparano l’offensiva nel Sud-Est. Si stanno raggruppando per puntare su Barvinkove (nell’oblast di Kharkiv, vicino al Donbass), Sloviansk, Lyman, Sievierodonetsk, Avdiivka e Kurakhove nel Donetsk. Lo riferisce lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, nell’ultimo aggiornamento sulle operazioni militari, secondo quanto riporta Ukrinform. Nel nord, nelle direzioni di Volyn e Polissia, le truppe russe non hanno fatto “azioni attive, ma la minaccia di attacchi missilistici e aerei dal territorio bielorusso persiste”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giovanni Pisano