75esimo giorno di guerra. La Russia celebra oggi, 9 maggio, la festa della vittoria sul nazismo e c’è attesa per il discorso di Vladimir Putin al termine della parata in programma a Mosca. Attesa per le parole del presidente russo sull’operazione “militare speciale” in Ucraina e sul sostegno della Nato a Kiev. “Il male è tornato 77 anni dopo, ma la Russia è sola” ha commentato il leader ucraino Zelensky.

Intanto “sono 60” i morti dopo il bombardamento della scuola di Bilohorivka, a Lugansk nel Donbass, ha detto il presidente. I russi accusano Kiev di usare come i civili di Zaporozhye come scudi umani, impedendone l’evacuazione. A Kiev ieri c’è stata la vita della first lady Usa, Jill Biden, e del premier canadese Justin Trudeau. Nella metro della capitale si sono esibiti anche Bono degli U2 e The Edge che hanno poi visitato Bucha e Irpin. E domani, martedì 10 maggio, il premier Mario Draghi incontrerà negli Usa Joe Biden.

LA DIRETTA

ORE 8:29 – 007 REGNO UNITO: ESAURITE ARMI ALTA PRECISIONE, RUSSIA BOMBARDA SENZA ATTENZIONE PER VITTIME CIVILI – L’offensiva russa sull’Ucraina sta evidenziando carenze nella sua capacità di condurre attacchi di precisione su larga scala. Lo ha spiegato il ministero della Difesa del Regno Unito nel suo ultimo aggiornamento dell’intelligence. All’inizio dell’invasione, la Russia ha pubblicamente promosso la sua capacità di condurre attacchi chirurgici e limitare i danni collaterali, assicurando che le città ucraine sarebbero state quindi risparmiate dai bombardamenti. Tuttavia, dato il protrarsi del conflitto al di là delle aspettative russe, è probabile che le scorte russe di munizioni ad alta di precisione siano state esaurite, causando il ricorso all’uso di munizioni obsolete e meno affidabili, oltre che più facilmente intercettabili. In generale il risultato si traduce in bombardamenti intensi e indiscriminati, con poca o nessuna considerazione per le vittime civili.

ORE 7:55 – “32MILA SOLDATI RUSSI DISPERSI, APPELLI DALLE FAMIGLIE” – L’Ucraina ha ricevuto 32mila appelli da parte dei parenti di soldati russi dispersi. Lo ha detto il consigliere del ministro dell’interno ucraino, Viktor Andrusiv, secondo quanto riporta il Kyiv Independent. Andrusiv ha detto, in un’intervista a Channel 24, che le telefonate dai russi perché si indaghi sui loro parenti in Ucraina sono una cosa comune. Andrusiv ha precisato che al numero telefonico e sul canale Telegram dedicato a questo fine sono state raccolte rispettivamente 12mila chiamate e 20mila messaggi.

ORE 7:33 – KIEV: SEI NAVI RUSSE NEL MAR NERO CON MISSILI BALISTICI – La Russia ha schierato sei navi e due sottomarini nel Mar Nero, davanti alle coste ucraine: lo ha reso noto l’Esercito ucraino, secondo quanto riporta il Kyiv Independent. Il Comando operativo meridionale dell’Ucraina ha precisato che le navi sono pronte al combattimento e sono equipaggiate con oltre 50 missili da crociera.

ORE 7 – PARATA MOSCA: 11MILA MILITARI PRONTI A SFILARE – Impressionante sfoggio di potenza militare a Mosca dove sono già in strada soldati, blindati e attrezzature militari che tra qualche ora sfileranno sulla Piazza Rossa per l’attesa parata che celebra il Giorno della Vittoria. Coinvolti 11mila tra ufficiali, sergenti, soldati, cadetti, membri del movimento giovanile Yunarmiya, unità del ministero delle situazioni di emergenza, della Guardia nazionale russa e degli agenti di frontiera dell’Fsb. Tutti fileranno in 33 colonne in marcia. Ci sono anche 131 unità di armamenti ed equipaggiamenti, 77 aerei ed elicotteri. Per l’occasione tornerà in volo, dopo 12 anni, anche l’Ilyushin-80 modificato che dovrebbe permettere a Vladimir Putin di dirigere il Paese in caso di attacco nucleare. L’aereo, che non ha finestrini se non nella cabina di pilotagggio, può rimanere in cielo per giorni senza atterrare, grazie al rifornimento in volo.

ORE 6:43 – ONU: SCONVOLTI DA ATTACCO RUSSO A SCUOLA – Il Segretario generale delle Nazioni Unite si è detto sconvolto dall’attacco che ha colpito una scuola a Bilohorivka, in Ucraina, dove secondo Zelensky sarebbero morte 60 persone. Lo riferisce il portavoce del segretario generale, Stéphane Dujarric, sottolineando come in questa guerra, come in tanti altri conflitti, siano i civili a pagare il prezzo più alto. Per il Segretario generale, i civili e le infrastrutture civili devono essere sempre risparmiati, la guerra deve finire e la pace deve essere stabilita in linea con la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale.

ORE 5:22 – ZELENSKY: “RUSSIA SOLA, NOI PARTE EUROPA UNITA” – “Sono sicuro che questa giornata in Ucraina ha dimostrato che siamo già una parte a tutti gli effetti del mondo libero e di un’Europa unita. Questo è un evidente contrasto con la solitudine di Mosca nel male e nell’odio che tutti vedranno domani”: lo ha detto il presidente ucraino Volodymir Zelensky sul suo canale Telegram, riferendosi alle visite eccellenti a Kiev, tra cui quelle della moglie del presidente degli Stati Uniti Jill Biden e del premier canadese Justin Trudeau, e alla parata di oggi a Mosca per il Giorno della Vittoria. In Ucraina, ieri, anche Bono e The Edge, che hanno cantato nella metropolitana di Kiev.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo