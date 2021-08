La lunga scossa è stata avvertita in tutto il Paese. Il terremoto, di magnitudo 7.2, ha colpito Haiti alle 8:29 locali (le 14:29 in Italia), che ripiomba nell’incubo dopo la devastazione del 2010. L’epicentro è stato individuato a 12 km a nord-est di Saint-Louis du Sud, a circa 10 km di profondità.

Il primo bilancio parla di almeno 29 morti. Il direttore della protezione civile, Jerry Chandler, ha riferito che del totale delle vittime finora confermate, 17 sono state registrate nel dipartimento di Grand-Anse, 9 nella città di Cayes e 3 nel dipartimento di Nippes, nel sud-ovest dell’isola.

Il primo bilancio del sisma

L’allarme tsunami, diramato subito dopo la scossa è stato in seguito revocato. Ingenti danni e diversi crolli di edifici sono stati già segnalati nelle località di Jérémie, Les Cayes, Aquinoise e Les Anglais, secondo le prime immagini diffuse dai testimoni sui social.

Purtroppo, come riferito dal primo ministro Ariel Henry, che si sta recando verso le aree colpite, ci sarebbero numerosi morti. “Porgo le mie condoglianze ai parenti delle vittime di questo violento terremoto, che ha causato la perdita di numerose vite e proprietà in diversi dipartimenti del Paese”, ha scritto su Twitter il primo ministro. Che ha poi fatto appello “allo spirito di solidarietà ed all’impegno di tutti gli haitiani, in modo da fare fronte comune davanti a questa drammatica situazione che stiamo vivendo”.

La tragedia del 2010

Il 12 gennaio 2010 un terremoto di magnitudo 6.1, quindi inferiore a quello odierno, causò più di 200 mila vittime, 300 mila feriti e oltre un milione di sfollati. Non c’è pace per Haiti, uno dei paesi più poveri del mondo, segnato dall’instabilità politica e su cui si attende anche la tempesta tropicale Grace, che dovrebbe arrivare tra lunedì e martedì secondo quanto riferito dalla Cnn.

