Hamas sarebbe vicina ad accettare il piano di Donald Trump per mettere fine alla guerra a Gaza. L’ultim’ora arriva da “Sky News Arabia” secondo cui l’organizzazione terroristica “ha chiesto ai mediatori del Qatar una serie di chiarimenti riguardo alla garanzie che la guerra non riprenda una volta riconsegnati gli ostaggi israeliani, esigendo tempi certi per il ritiro delle forze armate israeliane dalla Striscia. Trump ha fatto sapere questo pomeriggio di aver concesso ad Hamas “tre o quattro giorni” di tempo per accettare il cessate il fuoco, minacciando Hamas che ‘espierà l’inferno‘ dovesse respingere il suo piano per gaza. Parlando ai vertici militari a Quantico, in Virginia, il Presidente ha detto di aver risolto “sette guerre” in nove mesi alla Casa Bianca, dando già per conclusa quella con Israele. “Ieri sera (con la presentazione dei venti punti, ndr) ho messo fine a quella più grande”.

Redazione

Luca Frasacco