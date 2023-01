Secondo uno studio dell’università di Pechino circa 900 milioni di persone in Cina sono state infettate dal coronavirus. Il rapporto stima che il 64% della popolazione del paese abbia contratto il virus. In testa alla classifica per numero di contagi c’è la provincia di Gansu, dove il 91% delle persone risulta essere infetto, seguita dalla provincia di Yunnan (84%) e Qinghai (80%).

Un “importante epidemiologo cinese”, citato dalla Bbc che ha riportato lo studio, ha anche avvertito che i casi aumenteranno nella Cina rurale durante i festeggiamenti per il nuovo anno lunare che comportano la più grande migrazione annuale di persone al mondo. In totale si prevede che verranno effettuati circa due miliardi di viaggi e che si sposteranno centinaia di milioni di persone.

“Il picco dell’ondata di covid in Cina dovrebbe durare dai due ai tre mesi”, ha aggiunto Zeng Guang, ex capo del centro cinese per il controllo delle malattie. Centinaia di milioni di cinesi sono infatti in viaggio verso le loro città natale – molti per la prima volta dall’inizio della pandemia – in vista del capodanno lunare che si festeggerà il 23 gennaio.

La Cina ha smesso di fornire statistiche giornaliere da quando ha abbandonato zero-covid ma gli ospedali delle grandi città – dove le strutture sanitarie sono migliori e più facilmente accessibili – si sono affollati di pazienti che hanno contratto il coronavirus man mano che si è diffuso nel paese.

Parlando a un evento all’inizio di questo mese, Zeng ha affermato che era “tempo di concentrarsi sulle aree rurali”, nelle osservazioni riportate nel notiziario Caixin. “Molti anziani, malati e disabili nelle campagne sono già in condizioni di arretratezza quando si parla di cure ospedaliere”, ha aggiunto.

La provincia cinese centrale dell’Henan è l’unica ad aver fornito dettagli sui tassi di infezione: all’inizio di questo mese un funzionario sanitario ha affermato che quasi il 90% della popolazione aveva avuto il Covid, con tassi simili osservati nelle aree urbane e rurali. Tuttavia, i funzionari del governo affermano che molte province e città hanno superato il picco dei contagi.

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione