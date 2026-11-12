Mentre a Capitol Hill i parlamentari e i senatori neoeletti si insediano nei loro nuovi uffici e fanno le foto di rito (aspettando i risultati delle elezioni per i seggi al Senato dell’Alaska e nel Mississippi, dove i candidati democratici sembrano essere favoriti), e allo stesso tempo la House repubblicana salva Pete Hegseth dall’impeachment, evitando una pesante sconfitta politica al Presidente Trump, a livello statale inizia la transizione verso i nuovi governi che si insedieranno.

Particolare attenzione è rivolta al Texas, con la neo governatrice Gina Hinojosa che ha sconvolto il mondo politico sconfiggendo il governatore Gregg Abbott con otto punti di scarto. L’effetto di trascinamento da Talarico è stato devastante per i repubblicani, che hanno perso le elezioni anche per il vicegovernatore, per il procuratore generale e per altre cariche minori. Per la prima volta in oltre mezzo secolo, i democratici deterranno tutte le cariche statali elettive, oltre alla maggioranza nella camera statale. Questo mandato, però, arriva con degli evidenti limiti. La legittimazione di Hinojosa arriva in uno Stato che rimane comunque conservatore, con i repubblicani che hanno un enorme vantaggio in termini di elettori registrati, e il parlamento spaccato richiederà enormi sforzi per trovare dei compromessi. Alcuni punti fondamentali del programma di Hinojosa potrebbero richiedere dei compromessi al ribasso: sull’espansione del programma Medicaid, ad esempio, un ordine esecutivo del governatore non basta, e il governo repubblicano degli ultimi trent’anni si è storicamente dimostrato avverso alla richiesta dei fondi federali aggiuntivi, che coprono la stragrande maggioranza dei soldi necessari per l’espansione del programma. Anche il piano di inviare a ogni famiglia texana un assegno di stimolo di 1500 dollari sembra avere di fronte una strada impervia, dato che la cifra verrebbe strappata al fondo statale per le emergenze, e che questo processo richiede una maggioranza dei due terzi in entrambi i rami del parlamento statale.

Sul tema dei data center, fondamentale punto programmatico di Hinojosa, sembra che il percorso possa essere più facile, con i repubblicani che con tutta probabilità accetteranno una spinta verso una maggiore regolazione del fenomeno. Elon Musk, che recentemente ha chiesto delle esenzioni fiscali per una serie di progetti di data center da 24 miliardi di dollari complessivi, potrebbe trovarsi di fronte degli ostacoli inaspettati, dopo aver scommesso quasi mezzo miliardo nelle elezioni di midterm, di cui buona parte proprio in Texas. L’approccio di Hinojosa sembra essere propensa al compromesso, molto più di quanto non sembrasse possibile in campagna elettorale, con un repubblicano selezionato per far parte del gruppo di transizione e con appelli al lavoro bipartisan nelle conferenze stampa tenute fino ad ora. Perché questo ha rilevanza a livello nazionale? Perché dal governo del Texas e dalla sua buona qualità potrebbero passare le sorti anche delle elezioni presidenziali del 2028, in cui il Lone Star State potrebbe diventare uno swing state e diventare seriamente contendibile per il candidato democratico per la prima volta dai tempi di Jimmy Carter. Succederà subito? Probabilmente no. È possibile che i dem siano in grado di costruire delle coalizioni competitive sul lungo periodo? Assolutamente sì, e Gina Hinojosa sarà un pezzo fondamentale di questo potenziale riallineamento politico.

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Michele Luppi