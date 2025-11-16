La Turchia ha emesso 37 mandati di arresto contro funzionari israeliani, tra cui il primo ministro Benjamin Netanyahu, accusandoli di genocidio e crimini di guerra a Gaza. Ma dietro il linguaggio altisonante si nasconde un’operazione squisitamente politica, priva di qualsiasi valore giuridico internazionale. Quei mandati, infatti, non hanno alcuna validità al di fuori dei confini turchi, poiché solo la Corte Penale Internazionale o la Corte Internazionale di Giustizia hanno la competenza per riconoscere il reato di genocidio. Nessuno Stato può dichiararlo unilateralmente. E, quindi, nessun’altra nazione vorrà darvi esecuzione.

Parallelamente alla mossa giudiziaria, Ankara ha annunciato la creazione di una brigata di 2.000 soldati, destinata a entrare nella Striscia di Gaza come parte della futura Forza Internazionale di Stabilizzazione prevista dal piano Trump per la pace. Ufficialmente, la missione avrebbe scopi umanitari e di peacekeeping. In realtà, mostra tutta l’evidenza di un cavallo di Troia militare e politico per consolidare la presenza turca nel territorio e condizionare la fase post-Hamas.

Secondo fonti israeliane e occidentali, Erdoğan punta a un duplice risultato: da un lato garantire alla Turchia un ruolo guida nella ricostruzione e nel controllo di Gaza; dall’altro limitare il margine d’azione israeliano sia nel sud – con truppe turche nella Striscia – sia nel nord, dove Ankara è già militarmente attiva, in Siria. Una strategia che, se portata a termine, renderebbe Israele di fatto circondato da forze turche, una condizione strategicamente inaccettabile per Gerusalemme. La doppia mossa di emettere mandati di arresto contro i leader israeliani e, al tempo stesso, proporsi come protagonista della stabilizzazione di Gaza, consente a Erdoğan di presentarsi agli occhi del mondo arabo come il salvatore della causa palestinese, un leader che conserva un’integrità morale che altri, per opportunismo o calcolo diplomatico, hanno ormai smarrito.

L’obiettivo di fondo di Erdoğan è chiaro: erodere l’influenza israeliana nella regione e indebolire l’asse economico e diplomatico nato dagli Accordi di Abramo, che unisce Israele ai Paesi arabi moderati e si interseca con il corridoio India–Medio Oriente–Europa (IMEC). Quel progetto, destinato a fare di Israele un hub economico e logistico tra Asia ed Europa, contrasta direttamente con gli interessi turchi nel Mediterraneo orientale. Assumere un ruolo riconosciuto dagli Stati Uniti all’interno di Gaza significherebbe per Ankara recuperare prestigio internazionale, consolidare la propria influenza sul mondo sunnita e, al tempo stesso, ridimensionare Israele sul piano diplomatico e operativo.

Per Israele, questo scenario rappresenta una minaccia strategica esistenziale. È impensabile che Gerusalemme accetti una presenza militare turca a Gaza, tanto più in un contesto di ostilità dichiarata e antisemitismo aperto da parte di Erdoğan. Israele cercherà con ogni probabilità di convincere Washington a sostenere una linea che limiti l’influenza turca, rafforzando invece il coinvolgimento dell’asse Egitto–Arabia Saudita–Emirati Arabi Uniti, tutti Paesi che condividono la diffidenza verso le ambizioni neo-ottomane di Ankara. Ma questa crescente frizione non è solo un problema bilaterale: rischia di compromettere il piano di pace. Ogni settimana di stallo, di rivalità o di calcolo geopolitico è una settimana in più in cui Hamas non si disarma, consolidando il caos e rinviando la stabilizzazione.

