Le profezie, i complotti e le maledizioni non smettono di appassionare i naviganti del mare del web. Questa volta sotto la lente di ingrandimento è finita la vicenda dell’ incrociatore russo Moskva al largo di Odessa, in Ucraina. Una storia che si incrocia con quella di un’altra nave, ancora più famosa: il Titanic. Due affondamenti che avvengono il 14 aprile 2022 per l’ammiraglia russa, il 14 aprile 1912 per il transatlantico. E subito sul web c’è chi grida alla ‘maledizione’ del 14 aprile.

Quest’anno il 14 aprile sono passati 110 anni dall’affondamento del Titanic dopo lo scontro con un iceberg. Fu una delle tragedie marittime più famose e iconiche della storia: l’impatto il 14 aprile 1912 del transatlantico Titanic con un Iceberg. Il Titanic si sarebbe inabissato al mattino del giorno dopo, e nel naufragio persero la vita 1518 persone mentre solo 706 riuscirono a salvarsi.

Il 14 aprile 2022 invece l’incedio e l’esplosione verificatisi sulla nave Moskva, ammiraglia della Flotta russa del Mar Nero e orgoglio della marina militare russa. La coincidenza più che altro è relativa all’impatto della notizia, in quanto a rigore la nave da guerra russa è stata colpita nella serata di ieri, ma è diventata la notizia chiave dal fronte ucraino solo il giorno successivo. Nonostante tutto il popolo del web non ha esitato a collegare i due eventi alla “maledizione” navale.

