Il giubilo scomposto dell’opposizione per questo risultato è un esercizio di puro tatticismo che ignora la sostanza: confermare le liste bloccate significa perpetuare un sistema che tiene i cittadini distanti dalla scelta dei propri rappresentanti. Ancor più sconcerta l’immediata richiesta di elezioni anticipate, come già successo dopo la vittoria referendaria. Si grida la voto come se vi fosse un programma pronto o una leadership condivisa, quando è evidente che il “Campo Largo” è diviso su ogni questione. Questa ansia di correre al governo – più che di risolvere i problemi reali del Paese – suona come una scommessa pericolosa. Senza un progetto, senza un leader e con un metodo basato sull’imboscata parlamentare, l’opposizione dimostra di essere più interessata alla conquista del potere che alla responsabilità di governo.

Perché dico questo? Perché il progetto del “Campo Largo” appare oggi come un cantiere eterno, dove la ricerca di un’alleanza numerica ha finito per soffocare la costruzione di un’identità politica chiara. A dispetto del mantra dell’unità, le opposizioni restano bloccate in un perimetro elettorale che non riesce a espandersi, confermando una diagnosi amara: quando l’unione è dettata solo dall’esigenza di battere l’avversario e non da una visione condivisa del Paese, si trasforma inevitabilmente in zavorra.

Le contraddizioni: un’alleanza “impronunciabile”

Il cuore della crisi risiede nell’inconciliabilità delle posizioni. Il centrosinistra sconta una schizofrenia programmatica che rende difficile parlare con una voce sola.

Geopolitica dell’irresponsabilità

Non si tratta solo di divergenze tattiche, ma di una frattura profonda su ciò che l’Occidente rappresenta. La postura ondivaga di Giuseppe Conte – con strizzatine d’occhio a un filo-putinismo che ignora la realtà dei fatti – unita alle posizioni di figure come Bonelli, rivela una preoccupante assenza di bussola strategica. Sottovalutare la minaccia russa non è solo un errore di analisi, è una cecità morale. Di fronte agli attacchi ibridi, all’attività hacker, spie e droni che sondano e colpiscono le nostre infrastrutture critiche, il centrosinistra rischia di apparire, agli occhi degli elettori europei e atlantici, come un soggetto inaffidabile. In un momento in cui l’Ucraina combatte eroicamente non solo per la propria libertà, ma per l’integrità stessa dei valori democratici europei, essere ambigui significa voltare le spalle a quella frontiera di civiltà che ci protegge. Questo posizionamento rende l’intera coalizione priva di legittimità internazionale.

L’ossessione contro il “riformismo”

E’ emblematico il caso di chi etichetta il termine “riformismo” con un’accezione negativa, quasi come un marchio di infamia. Si tratta di un cortocircuito logico: il riformismo – inteso come la capacità di modernizzare le strutture del Paese, promuovere la crescita e migliorare l’efficienza dello Stato – dovrebbe essere il DNA naturale di un’area che ambisce al governo. Chi rifiuta il riformismo si ritrova, per esclusione, a oscillare tra due estremi altrettanto sterili: un conservatorismo che cristallizza le inefficienze o una spinta rivoluzionaria che, nel contesto attuale, appare non solo anacronistica, ma velleitaria e di fatto impossibile. Negare la vocazione riformista significa dunque rinunciare a qualsiasi ambizione di cambiamento concreto svuotando il centro sinistra della sua stessa funzione.

La trappola della rappresentanza, l’imboscata e il miraggio del voto

I numeri testimoniano lo stallo: la somma algebrica dei partiti non produce valore aggiunto. A questo si aggiunge la recente bocciatura in Aula dell’emendamento sulle preferenze, avvenuta attraverso il ricorso al voto segreto. Una pratica che riporta la politica ai tempi delle peggiori “imboscate” parlamentari: non uno scontro a viso aperto, ma un sotterfugio che nega trasparenza agli elettori e impedisce di conoscere chiaramente le posizioni espresse dai singoli rappresentanti.

Conclusione: un leader ha bisogno di una casa, non di una tenda

Il problema di fondo resta la mancanza di in programma condiviso con obiettivi chiari. Eppure di fronte a un governo ormai alla deriva c’è lo spazio per un’offerta politica vincente. Senza una base programmatica solida, nessun leader può trovare una vera legittimazione; si finisce per avere solo capi fazione che gestiscono veti incrociati. Per essere un’alternativa di governo, il centrosinistra deve smettere di essere un campo di battaglia tra posizioni opposte e tornare a essere in una forza capace di governare, con la schiena dritta sui valori occidentali e la testa rivolta alla modernizzazione del Paese.

Antonio Bargone Nato a Brindisi nel '47. Avvocato. Deputato dal 1987 al 1996 X, XI, XII Legislatura. Sottosegretario di Stato per Il Ministero dei Lavori Pubblici dal 1996 al 2001. Gruppo Parlamentare PCI-PDS-Progressisti. Ha fatto parte delle Commissione parlamentare Giustizia di cui è stato Vicepresidente, Ambiente e Affari Costituzionali. E' stato componente della Commissione Antimafia e della Giunta per le autorizzazioni a procedere per tutta la durata del mandato. E’ stato protagonista della riforma degli appalti e del sistema di qualificazione. Da Aprile 2003 al 9 dicembre 2021 è stato Presidente della SAT – Società Autostrada Tirrenica. E’ autore del Manuale del Diritto dei Lavori Pubblici – Giuffrè Editore 2001.

© Riproduzione riservata

Antonio Bargone