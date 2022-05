Il patriarca di Mosca e di tutte le Russie, Kirill, potrebbe finire tra le personalità sanzionate dall’Unione europea per il loro appoggio alla guerra scatenata da Vladimir Putin in Ucraina ormai al 70esimo giorno.

È questa infatti l’intenzione di Bruxelles secondo un documento visionato dall’Afp, che ha poi pubblicato l’indiscrezione. Il nome del patriarca della Chiesa ortodossa è tra quelli presenti nel sesto pacchetto di sanzioni in risposta alla guerra della Commissione europea.

La lista, che deve ancora essere approvata dagli Stati membri dell’Unione, comprende 58 personalità da sanzionare, tra cui molti soldati russi, ma anche moglie e figli del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Ad oggi oltre mille persone fanno già parte della ‘black list’ europea dei complici di Putin: le sanzioni consistono nel divieto di ingresso nell’Ue e nel congelamento dei beni. Il patriarca Kirill, “alleato di lunga data del presidente Vladimir Putin, è diventato uno dei principali sostenitori dell’aggressione militare russa contro l’Ucraina“, sottolinea il documento.

Sin dall’inizio del conflitto Kirill ha mostrato il suo appoggio forte al conflitto in Ucraina, la “operazione militare speciale”, come viene definita dal Cremlino, Soltanto ieri Kirill aveva ribadito che la Russia “non ha mai attaccato nessuno, ma ha sempre difeso i suoi confini”.

One of the ideologists of “Russian world”, so-called Patriarch of Russian Orthodox Church, Vladimir Gundyaev, stated:

“We don’t want to fight with anyone Russia has NEVER attacked anyone. It is amazing when a so powerful country did not attack anyone, only defended its borders.” pic.twitter.com/0l7s89Bddn

— NEXTA (@nexta_tv) May 3, 2022