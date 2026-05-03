L’Italia è una delle principali destinazioni turistiche del mondo, con oltre 130 milioni di arrivi annui, più di 450 milioni di presenze e una spesa internazionale superiore ai 50 miliardi di euro. Eppure continua a trattare questo primato come una rendita, non come una strategia. È un errore di prospettiva.

Nel XXI secolo il turismo non è un settore economico tra gli altri: è una delle principali infrastrutture attraverso cui si costruisce influenza economica. Non si limita a generare consumi nel breve periodo, ma orienta preferenze, modelli e scelte di acquisto nel lungo.

L’Italia è la seconda manifattura d’Europa e una delle prime economie esportatrici al mondo, con oltre 600 miliardi di export annuo. Il turismo è il primo dispositivo attraverso cui questa potenza viene percepita, validata e infine scelta. Joseph Nye lo ha chiarito: il potere non è solo coercizione, ma attrazione. Nel caso italiano, questa attrazione ha una forma concreta. L’esperienza del paesaggio, della città, del dettaglio costruttivo non è neutra: è una certificazione implicita della nostra capacità di produrre qualità. Chi interiorizza l’armonia di un centro storico o la precisione di un restauro interiorizza uno standard industriale. Il turismo è, in questo senso, il primo livello della nostra catena del valore. Ma proprio perché è potere, il turismo è anche vulnerabilità.

Le monarchie del Golfo lo stanno scoprendo in tempo reale. Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar hanno avviato programmi di investimento superiori ai 1.000 miliardi di dollari complessivi per costruire un modello economico fondato su accoglienza e attrazione globale. Non è un caso che contenuti mediatici percepiti come destabilizzanti vengano rapidamente rimossi o censurati: anche la sola percezione di rischio può incidere sui flussi turistici. Il problema è strutturale: hanno costruito un’economia sulla stabilità in una delle aree più instabili del pianeta. Il turismo globale anticipa il rischio: basta la percezione di instabilità, l’aumento dei premi assicurativi o una crisi logistica per comprimere i flussi e rallentare gli investimenti. In questo vuoto relativo, l’Europa appare stabile. Ma è un vantaggio passivo.

Il turismo degli altri

Senza strategia, la stabilità diventa inerzia: si raccolgono flussi che altrove si riducono senza trasformarli in potenza economica. Eppure il turismo, quando è organizzato come sistema, è un’industria pesante. Gli Stati Uniti non dominano per numero di arrivi — circa 80 milioni annui — ma per capacità di estrarre valore: la spesa media per visitatore supera i 3.000 dollari, contro valori europei spesso inferiori ai 1.500. Soprattutto, il consumo continua dopo il viaggio, attraverso marchi, contenuti e standard culturali. La Francia, prima destinazione mondiale con oltre 90 milioni di arrivi, intercetta più flussi ma non sempre li trasforma in domanda industriale persistente. La differenza non è quantitativa, ma sistemica. La Turchia rappresenta invece la logica espansiva: oltre 55 milioni di visitatori, integrazione tra turismo, costruzioni, servizi e presenza geopolitica. Ogni flusso diventa una testa di ponte economica.

Italia, serve una strategia per il turismo

L’Italia resta nel mezzo: oltre 130 milioni di arrivi, ma una spesa media inferiore rispetto ai competitor e una capacità limitata di prolungare la relazione economica. Eppure segnali di integrazione esistono. Il sistema del design e dell’arredo utilizza Milano non solo come destinazione ma come piattaforma globale. Il Salone del Mobile genera ogni anno centinaia di migliaia di presenze e miliardi di euro di contratti: il visitatore non consuma soltanto, ma entra in relazione diretta con filiere produttive, standard industriali e reti internazionali. Il punto è che questo modello resta episodico, non sistemico.

Il nodo non è quantitativo. Non riguarda il numero degli arrivi, ma la capacità di trasformare presenza in relazione economica stabile e ripetuta. Per un Paese che vive di export, il turismo dovrebbe diventare l’interfaccia diretta tra esperienza e produzione. Non solo ospitalità, ma esposizione organizzata al “saper fare” italiano: materiali, design, costruzioni, tecnologie, manifattura avanzata. Significa integrare in modo strutturale filiere produttive e offerta turistica, trasformando ogni permanenza in un punto di accesso al sistema economico nazionale. Oggi questo avviene in modo frammentato. Potrebbe diventare sistema. La scala, più che i volumi, è ciò che manca davvero. La differenza è decisiva: nel primo caso il Paese accoglie flussi; nel secondo li orienta, li trattiene e li moltiplica nel tempo. Un Paese che non trasforma il turismo in leva industriale rinuncia, più o meno consapevolmente, a una parte della propria sovranità economica. Continuare a considerare il turismo come un fine significa accettare una crescita limitata, anche con numeri elevati. Utilizzarlo come leva significa inserirlo in una catena del valore che parte dall’esperienza e arriva alla produzione, rafforzando export, domanda e posizionamento internazionale. Non è una questione di vocazione turistica. È una scelta di politica economica.

Alberto Bertini

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