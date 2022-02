La terza serata del Festival di Sanremo 2022 si terrà giovedì 3 febbraio al teatro Ariston e in diretta su Rai1 a partire dalle 20:40. La 72esima edizione della kermesse ripartirà con una classifica aggiornata, con i piazzamenti di tutti i 25 cantanti in gara decisi dalle tre giurie autonome di giornalisti in sala stampa nelle prime due serata. Dalla terza cambierà la formula di valutazione e ci sarà una nuova graduatoria a fine serata.

La madrina della seconda serata sarà Drusilla Foer. Ospite sarà Roberto Saviano, con un monologo che ricorderà Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, i giudici uccisi da Cosa Nostra negli attentati del 1992. Dalla nave saranno in collegamento i Coma-Cose, il duo tra i cantanti in gara dell’edizione 2021. Super Ospite della quarta serata sarà il cantante Cesare Cremonini, mai stato a Sanremo, prossimo all’uscita del suo nuovo album.

La serata vedrà tutti i 25 cantanti salire sul palco. La scaletta con l’ordine di uscita dei cantanti sarà comunicata con precisione nella mattinata di giovedì:

Achille Lauro – “Domenica”

Aka 7even – “Perfetta così”

Ana Mena – “Duecentomila ore”

Dargen D’Amico – “Dove si balla”

Ditonellapiaga con Rettore – “Chimica”

Elisa – “O forse sei tu”

Emma – “Ogni volta è così”

Fabrizio Moro – “Sei tu”

Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”

Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia”

Giusy Ferreri – “Miele”

Highsnob e Hu – “Abbi cura di te”

Irama – “Ovunque sarai”

Iva Zanicchi – “Voglio amarti”

La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao”

Le Vibrazioni – “Tantissimo”

Mahmood e Blanco – “Brividi”

Massimo Ranieri – “Lettera di là dal mare”

Matteo Romano – “Virale”

Michele Bravi – “Inverno dei fiori”

Noemi – “Ti amo non lo so dire”

Rkomi – “Insuperabile”

Sangiovanni – “Farfalle”

Tananai – “Sesso occasionale”

Yuman – “Ora e qui”

Il regolamento del Festival

Durante le prime due serate si esibiranno in due tranche gli artisti in gara e voteranno i giornalisti divisi per l’occasione in tre componenti diverse e autonome, tutte con il peso di un terzo sul risultato complessivo delle votazioni. A fine serata ci sarà una prima classifica delle canzoni eseguite. Durante la terza serata gli artisti in gara si esibiranno nelle loro canzoni e voteranno il pubblico tramite il televoto e la giuria Demoscopica 1000, entrambi con un peso del 50% sul risultato complessivo delle votazioni. La media delle percentuali di voto complessive determinerà una nuova classifica generale.

Durante la quarta serata il voto sarà articolato al 34% del risultato sul Televoto, 33% giuria della Sala Stampa unita, 33% Demoscopica 1000. La nuova classifica generale sarà definita sulla base delle percentuali di voto complessive ottenute dagli artisti nella serata con quelle ottenute nelle serate precedenti. Alla serata finale voterà solo il pubblico tramite il Televoto. Le prime tre canzoni classificate saranno riproposte e le votazioni precedenti azzerate. Peserà il pubblico con il televoto al 34%, la Sala stampa al 33%, la Demoscopica 1000 al 33%.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

© Riproduzione riservata

Antonio Lamorte