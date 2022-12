Una condanna dal sapore prettamente politico. È quella inferta mercoledì al sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu, che si è visto infliggere una pena a due anni e sette mesi di carcere per aver insultato alcuni funzionari pubblici nel discorso che fece nel 2019 dopo aver vinto le elezioni comunali.

Imamoglu è membro del CHP, il Partito Popolare Repubblicano, il più grande partito socialdemocratico laico della Turchia e principale oppositore del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che negli ultimi anni ha dato una svolta sempre più autoritaria al suo potere nel Paese.

La condanna a Imamoglu non prevede la carcerazione perché al di sotto del limite per cui in Turchia si applica la pena carceraria, ma lo mette fuori dai giochi politici: prevede infatti il divieto di svolgere incarichi politici per la durata della sentenza.

Se sarà confermata, Ekrem Imamoglu non potrà candidarsi ad altre elezioni e sarà rimosso dalla carica di sindaco di Istanbul. Un problema per il Partito Popolare Repubblicano e in generale per le opposizioni al regime di Erdogan: a giugno si terranno nel Paese le elezioni presidenziali e proprio Imamoglu era considerato, vista la sua popolarità e il suo carisma, come uno dei probabili sfidanti del presidente uscente.

Today’s verdict is an attack on the will of millions of Istanbulites who democratically elected a mayor for their city three years ago.

But nothing ends here.

We will be meeting our fellow city residents outside @municipalityist at 16:00 tomorrow. pic.twitter.com/4FFcFCM78g

