Non può nascondersi, è uno tra i favoriti alla vittoria finale. Almeno sulla carta e secondo i bookmakers. Olly, nome d’arte di Federico Olivieri è alla sua seconda partecipazione al Festival di Sanremo, dove torna dopo essersi fatto le ossa e aver spopolato in coppia col suo fedele Producer Jvli, nome d’arte di Julien Boverod, presente tra gli autori anche in questa occasione. Il cantante descrive il brano come una celebrazione dei momenti più belli di una storia d’amore ormai conclusa. “Pur essendo consapevole delle difficoltà che hanno portato alla fine della relazione, sento una profonda nostalgia per ciò che è stato”.

Il testo di “Balorda nostalgia”

Magari non sarà

Nemmeno questa sera

La sera giusta per tornare insieme

Tornare a stare insieme

Magari non sarà

Nemmeno questa sera

Me l’ha detto la signora, là affacciata al quarto piano

Con la sigaretta in bocca,

Mentre stendeva il suo bucato

Io le ho risposto che

Vorrei

Vorrei

Vorrei

Vorrei

Vorrei

Vorrei

Tornare a quando

Ci bastava

Ridere, piangere, fare l’amore

E poi stare in silenzio per ore

Fino ad addormentarci sul divano

Con il telecomando in mano

Non so più come fare senza te

Te che mi fai, vivere e dimenticare,

Tu che mentre cucini ti metti a cantare

E tu chiamala se vuoi la fine

Ma come te lo devo dire

Sta vita non è vita senza te

Ma sai che questa sera

Balorda nostalgia

Mi accendo la tv

Solo per farmi compagnia

Che bella tiritera…

Beh insomma

Ti sembra la maniera

Che vai e mi lasci qua

Ti cerco ancora in casa quando mi prude la schiena

E metto ancora un piatto in più quando apparecchio a cena

So soltanto che vorrei,

Vorrei

Vorrei

Vorrei

Sì vorrei

Vorrei

Tornare a quando

Ci bastava

Ridere, piangere, fare l’amore

E poi stare in silenzio per ore

Fino ad addormentarci sul divano

Con il telecomando in mano

Non so più come fare senza te

Te che mi fai, vivere e dimenticare,

Tu che mentre cucini ti metti a cantare

E tu chiamala se vuoi la fine

Ma come te lo devo dire

Sta vita non è vita senza te

Ma chissà perché

Oh, sta vita non è vita senza te

Magari non sarà

Magari è già finita

Però ti voglio bene

Ed è stata tutta vita

Gli Autori di “Balorda nostalgia”

di F. Olivieri – J. Boverod – F. Olivieri – P. Pasini

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Metatron Publishing/Platinum Squad Independent Label/Peermusic Italy

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco