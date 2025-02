Lo scorso Sanremo, dove si è presentata in gara con il brano “Click boom!” (23esimo posto) le ha cambiato la vita. Non fa che ripeterlo, Rose b, alla sua seconda apparizione al Festival dove scelta anche da Carlo Conti si presente in gara con “Fuorilegge”, scritta addirittura prima della hit dello scorso anno. Una canzone “che ha bisogno di un palco grande per arrivare al pubblico: è intima, ma potente” e che parla di un desiderio, “la parte più interessante della nascita di un amore”. Dopo Sanremo 2024 per Rose Villain è stato l’anno della conferma: l’album Radio Sakura, il tormentone “Come un tuono” (al momento in cui si scrive oltre 100 milioni di streaming) con Gué, e tradotta anche in spagnolo in ‘Como un trueno’, e infine l’apertura dei concerti dei Coldplay.

Il testo di “Fuorilegge”

Cosa fai

Mentre tutti dormono?

Chissà se mi pensi o no

Mentre la luna cala su di noi

Splende in alto, guarda

Mai una volta giudica

Nostalgia puttana

Sono sola come lei

Che cosa fai

Mentre tutti sognano?

Ma forse ho oltrepassato il limite di ore senza te

Sento il tuo nome e inizia a piovere fuori e dentro me

Mi rigiro nel letto, non dormo più

Vorrei saperti dire di no

C’è quel film che ti piaceva alla TV

Sembra che stia parlando di noi

Se pensarti fosse un crimine stanotte io sarei

Fuorilegge

Fuorilegge

Partiamo domani

Bonnie e Clyde

Coi sogni rubati

Senza di me

Cosa fai?

Mentre tutti si amano

Io rido del nostro destino avverso

Ascolto Almeno Tu nell’Universo

Mi inginocchio e chiedo agli angeli di darmi ciò che ho perso

Ma forse ho oltrepassato il limite di ore senza te

Sento il tuo nome e inizia a piovere fuori e dentro me

Mi rigiro nel letto, non dormo più

Vorrei saperti dire di no

C’è quel film che ti piaceva alla TV

Sembra che stia parlando di noi

Se pensarti fosse un crimine stanotte io sarei

Fuorilegge

Fuorilegge

Partiamo domani

Bonnie e Clyde

Coi sogni rubati

Senza di me

Cosa fai?

Forse non sai che per te ho pianto

Stelle sopra al soffitto però io mi accontento

Canzoni tristi dal primo piano

Cuori a 200 all’ora ma vuoi ballare un lento

Forse ho oltrepassato il limite di ore senza te

Sento il tuo nome e inizia a piovere fuori e dentro me

Mi rigiro nel letto, non dormo più

Vorrei saperti dire di no

C’è quel film che ti piaceva alla TV

Sembra che stia parlando di noi

E se pensarti fosse un crimine stanotte io sarei

Fuorilegge

Gli autori di “Fuorilegge” di Rose Villain

di R. Luini – N. Lazzarin – A. Ferrara – F. Abbate

Ed. Cash & Carter/Universal Music Publishing Ricordi/

Dodo Music Italia/Intera Music/Me Next/Sugarmusic

