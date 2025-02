18 anni dopo l’ultima volta, la veterana Marcella Bella torna in gara sul palco di Sanremo: e sarà la sua nona volta. Presenterà il brano “La pelle diamante”, un inno femminista che impersonificherà la pelle dura delle donne, resistente a tutto. “Mi rivolgo a ogni donna forte e determinata, che sa quello che vuole e lotta per ottenerlo”, ha raccontato l’artista siciliana nell’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, confidando anche una grande voglia di ritornare sul palco e un rituale che adotta poco prima di salire sul palco: “Guardo davanti a me, immagino un drago sputafuoco e gli dico, ‘sei tu che mangi me o io che mangio te?”.

Il testo di Pelle Diamante

Dici che

Come me

Non ne trovi nessuna

Si vabè

Poi però

Lo ripeti ad ognuna

Non ho bisogno di abbracci

Mi fanno strano

Ma fidati,

Lo capisci se ti amo

Forte

Tosta

Indipendente

Pelle come diamante

Non mi fa male niente

Stronza, forse,

Ma sorprendente

Una mina vagante

Sono una combattente

Fammi mille complimenti e stop

Tanto i miei difetti già li so

Forte

Tosta

Indipendente

Non mi tocca niente

Ridi e mi

Chiami miss

E mi provochi in pieno

Però poi

Dici sì

A ogni cosa che chiedo

Mi vedi?

Star quality

Volitiva, niente alibi

La mia più grande fan

Sono io

Forte

Tosta

Indipendente

Pelle come diamante

Non mi fa male niente

Stronza,

Forse,

Ma sorprendente

Una mina vagante

Sono una combattente

Fammi mille complimenti e stop

Tanto i miei difetti già li so

Forte

Tosta

Indipendente

Non mi tocca niente

Se ti sembro solo una

Voglio dimostrarti che

L’altra faccia della luna

Non la vedi eppure c’è

Ti darò il cuore

E se è un errore

Mi rende ancora più

Forte

Tosta

Indipendente

Pelle come diamante

Non mi fa male niente

Stronza,

Forse,

Ma sorprendente

Una mina vagante

Sono una combattente

Fammi mille complimenti e stop

Tanto i miei difetti già li so

Forte

Tosta

Indipendente

Non mi tocca niente

Gli autori di Pelle Diamante

di M. Bella – S. Cirenga – M. Rettani –

S. Cirenga – A. Simoncini

Ed. BMG Rights Management (Italy)/

FFN Records GmbH/Starpoint International

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco