Dopo cinque anni di assenza, Francesco Gabbani torna sul palco dell’Ariston con Viva la vita. Dopo essersi fatto conoscere nel 2016 vincendo tra le Nuove Proposte, aver conquistato il primo posto tra i Big l’anno successivo e aver preso parte all’edizione del 2020, il cantautore salirà sul palco con una canzone dal messaggio chiaro e positivo. “Il titolo parla da solo: è un inno alla vita, un invito a riscoprire la gratitudine per l’esistenza”, spiega Gabbani. “Nel testo dico: Viva la vita finché ce n’è: finché siamo qui, finché possiamo respirare, dobbiamo celebrare ogni momento”. Rispetto alle edizioni passate, Gabbani affronta questa esperienza con maggiore serenità: “Le partecipazioni precedenti mi hanno insegnato tanto, ora mi sento più tranquillo e, soprattutto, fiero della canzone che porto in gara. Un po’ di tensione c’è sempre, ma è parte del divertimento!”. Se la preparazione tra prove, interviste e impegni serrati può risultare faticosa, Gabbani confessa che il momento più naturale è proprio quello della performance: «Salire sul palco e cantare è la cosa più semplice di tutte».

Il testo di “Viva la vita”

Ma non lo vedi?

E non conta se non ci credi

Che siamo un momento

Tra sempre e mai più

Come una poesia

Dentro l’eternità per una botta e via

Sarà che una bugia

Dice la verità più della verità

Ma com’è limpida

Com’è domenica

Viva la vita così com’è

Viva la vita questa vita che

È solo un attimo

Un lungo attimo

Viva la vita finché ce n’è

Viva la vita questa vita che

È solo un battito

Un lungo battito

A darsi il cambio

Ad aiutarsi

A consumarsi al vento

Assomigliarsi

Pelle e ossa

Stesso fuoco dentro

Insieme due paralisi faranno un movimento

Insieme non si perderanno mai

E dimmi una bugia

La mezza verità, che tanto poi si sa…

Che cosa vuoi che sia

Su tutti i lividi farà da anestesia

E se ci brucerà

E se ci porta via, e se ci porta via

Viva la vita così com’è

Viva la vita questa vita che

È solo un attimo

Un lungo attimo

Viva la vita finché ce n’è

Viva la vita questa vita che

È solo un battito

Un lungo battito

A darsi il cambio

Ad aiutarsi

A consumarsi al vento

Assomigliarsi

Pelle e ossa

Stesso fuoco dentro

Insieme due paralisi faranno movimento

Insieme due romantici alle porte dell’inferno

Viva la vita così com’è

Viva la vita, questa vita che

È solo un attimo, un lungo attimo

Ma in fondo tu lo sai quello che sento

È vivere davvero ogni momento

Gli autori di Viva la vita

di F. Gabbani – Pacifico – C. Gabelloni –

F. Gabbani – Pacifico – D. Simonetta – G. Zito

Ed. BMG Rights Management (Italy)/Albagabba/

Edizioni Curci/Eclectic Music Publishing/Wise Music Italy/The Saifam Group

