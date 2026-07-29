Proseguono serratissime le ricerche del varano che da giorni si sta aggirando per le province di Brescia mettendo a serio rischio l’incolumità dei cittadini. Dopo Montichiari, si aggiunge il Comune di Calcinato a vietare temporaneamente il transito di pedoni e biciclette in determinate aree del paese, con la durata del provvedimento che varrà per dieci giorni. Ai cittadini dei paesi, invece, la raccomandazione di segnalare ogni avvistamento del rettile al 112 o alla Polizia Locale e di evitare qualsiasi contatto con l’animale. I cittadini sono stati allertati e messi al sicuro, ora le ricerche continuano anche con l’aiuto di droni messi a disposizione dalla Polizia Provinciale.

Le ordinanze dei due paesi

Già a Montichiari il sindaco Marco Togni aveva firmato nella giornata di ieri un’ordinanza che vieta a pedoni e biciclette di attraversare a piedi il paese e di sostare nell’area dove è stato avvistato il varano. Il Comune fa sapere che la presenza del rettile è stata segnatala nel settore nord-est della località bresciana e che l’animale rappresenta “un concreto e imminente rischio per la pubblica incolumità“. Dopo Montichiari, nella giornata odierna anche Calcinato ha attuato gli stessi provvedimenti, vietando il passaggio e lo stazionamento nella zona di “Colomberino Castellina” , con particolare attenzione rivolta agli operatori agricoli dei terreni interessati. L’ordinanza prevede anche di evitare di scendere dai veicoli in presenza di erba alta o vegetazione fitta, con solo le forze dell’ordine esenti dal provvedimento per favorire la rapidità delle ricerche, oltre che il personale veterinario autorizzato per poter eventualmente domare l’animale.

I droni

Le ordinanze dei due paesi sono arrivate a seguito di numerose segnalazioni di avvistamento del varano da parte dei cittadini, mentre sul web spopolano immagini create dall’IA che prendono che ironizzano sulla sua fugacità (in foto). Gli avvistamenti del rettile sono stati valutati attendibili dopo anche l’uscita di alcune fotografie dell’animale. Anche in questo caso, il Comune di Calcinato si è unito a quello di Montichiari sulla decisione di intensificare le ricerche con l’utilizzo di droni muniti di telecamera affidati alla Polizia Provinciale, sotto la guida dei Carabinieri Forestali, del Nucleo Carabinieri Cites e delle Polizie Locali. Infine, l’ordinanza ha previsto anche il possibile posizionamento di trappole e gabbie di cattura per tentare di intercettare il varano.

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Riccardo Tombolini