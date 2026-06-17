Ci sono fenomeni politici che nascono da un progetto. E poi ce ne sono altri che vengono costruiti, spesso inconsapevolmente, proprio dai loro avversari. La parabola di Roberto Vannacci appartiene probabilmente alla seconda categoria. Quando uscì il suo libro, Il mondo al contrario, una parte significativa della sinistra politica, culturale e mediatica scelse di trasformarlo immediatamente in un caso nazionale. Polemiche quotidiane, richieste di censura, attacchi personali, indignazione permanente. Per settimane il dibattito pubblico ruotò attorno a quelle pagine. Il risultato fu esattamente l’opposto di quello che molti auspicavano. Il libro divenne un bestseller, il suo autore una figura conosciuta anche da chi non ne aveva mai sentito parlare e, soprattutto, un simbolo per una parte crescente dell’elettorato che si sentiva ignorata o derisa dalle élite tradizionali. La storia della politica insegna che spesso il modo più rapido per rendere popolare un personaggio è tentare di impedirgli di parlare.

L’intuizione-boomerang di Salvini

Successivamente arrivò Matteo Salvini, che comprese prima di altri il potenziale elettorale del fenomeno e decise di candidarlo alle elezioni europee. Una scelta che si è rivelata vincente sul piano del consenso e che ha contribuito a trasformare definitivamente Vannacci da autore controverso a protagonista della scena politica nazionale. Che piaccia o meno, oggi Vannacci rappresenta un pezzo reale dell’Italia. E proprio per questo sarebbe un errore continuare ad affrontarne le idee soltanto con slogan, caricature o demonizzazioni.

Il confronto senza slogan con Minniti

È qui che emerge una figura che meriterebbe di essere riletta con maggiore serenità e meno pregiudizi ideologici: Marco Minniti. In un tempo dominato dai social, dalla politica istantanea e dalle tifoserie permanenti, Minniti rappresenta forse uno degli ultimi esempi di dirigente politico costruito sulla competenza, sullo studio dei dossier e sulla capacità di assumersi responsabilità difficili. Da ministro dell’Interno affrontò il tema dell’immigrazione quando gli sbarchi raggiungevano livelli record. Lo fece senza inseguire gli slogan, ma attraverso una strategia fatta di accordi internazionali, cooperazione con i Paesi di transito, controllo delle frontiere e rafforzamento della sicurezza. I risultati furono evidenti: in pochi mesi gli arrivi irregolari subirono una drastica riduzione.

Integrazione e regole

Allo stesso tempo, Minniti comprese un principio che oggi appare più attuale che mai: l’integrazione non può esistere senza regole. Da qui il sostegno a percorsi che favorissero una maggiore conoscenza della lingua italiana, delle istituzioni e dei valori costituzionali da parte delle comunità islamiche presenti nel nostro Paese. È per questo che oggi sarebbe interessante andare oltre la propaganda e costruire finalmente un confronto vero. Cosa risponderebbe Minniti quando Vannacci parla di remigrazione? Quali soluzioni proporrebbe di fronte alle nuove pressioni migratorie che investono l’Europa? E come replicherebbe Vannacci ai risultati ottenuti da Minniti nella gestione dei flussi e della sicurezza? Sono domande troppo importanti per essere affidate a qualche slogan sui social o a pochi minuti di talk show. L’Italia ha bisogno di meno tifoserie e di più confronto. Di meno insulti e di più argomenti.

Per questo lanciamo una proposta semplice: un faccia a faccia pubblico, magari in formato podcast video, tra Marco Minniti e Roberto Vannacci. Due visioni diverse, due esperienze profondamente lontane, due modi opposti di interpretare sicurezza, immigrazione e identità nazionale. Non per decretare un vincitore, ma per offrire agli italiani ciò che da troppo tempo manca nel dibattito pubblico: il confronto tra idee. Noi, se accetteranno, siamo pronti ad accendere le telecamere. E forse anche molti italiani sono pronti ad ascoltare.

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Gabriele Elia