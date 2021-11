È un bilancio tragico quello dell’incidente avvenuto ieri in provincia di Salerno, sulla Statale 19, che collega Battipaglia a Eboli. Una donna di 38 anni, Enza Avallone, ha perso la vita nello schianto. E la figlia, piccola, di soli due anni, è ricoverata in gravi condizioni. È stata trasportata in codice rosso in ospedale a Napoli. Sul posto del sinistro sono intervenute le forze dell’ordine e i sanitari per i soccorsi.

L’incidente si è verificato in località Fontana del Fico. Vincenza Avallone viaggiava in auto con la figlia piccola. Il marito è un carabiniere originario di Battipaglia, in servizio presso la stazione di Vietri di Potenza. Madre e figlia viaggiavano su una Lancia Y, finita fuori strada dopo lo schianto. La strada sulla quale si è verificato il sinistro è stata soprannominata “strada della morte” per via dei numerosi incidenti fatali che vi si sono verificati negli ultimi anni. È stata lanciata anche una petizione, sottoscritta già da centinaia di persone, su change.org per installare un autovelox e uno spartitraffico lungo l’arteria.

Il particolare, riportato da Teleclub, agghiacciante della tragedia: lo scontro è avvenuto contro una Fiat 500 guidata da un 22enne, un giovane calciatore, nipote di una cara amica della donna che ha perso la vita. Ancora sconosciuta la dinamica del sinistro. I sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto fare niente per Vincenza: la 38enne è morta sul colpo.

Come si legge su Battipaglianews, Avallone si era trasferita da poco a Battipaglia nel cuore del rione Taverna. Era cresciuta nel quartiere Paterno ebolitano. Lavorava come commessa in un centro commerciale di Eboli. La relazione con il marito era cominciata nel 2016. La figlia della coppia è nata nel 2019. La bambina è intanto ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Santobono di Napoli. Si trova nel reparto di rianimazione del nosocomio. Prima di essere trasferita la piccola è stata sottoposta a un intervento chirurgico alla milza. Sulla tragedia in corso le indagini dei carabinieri.

